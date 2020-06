Neuer Innovationspreis von Focus und LIQUI MOLY für Unternehmen

„Wir wollen diejenigen unterstützen, die trotz der Corona-Krise mutig vorangehen“, sagt Ernst Prost, Geschäftsführer von LIQUI MOLY. Sein Unternehmen stehe selbst für diese Haltung. Trotz Corona-Krise habe Ernst Prost massiv die Werbeinvestitionen erhöht und gab allen Mitarbeitern eine Jobgarantie. „Nach dem Ausbruch des Virus brauchen wir jetzt den Aufbruch der Wirtschaft. Nach Lockdown den open Sky. Nach Rückwärtsgang den Vorwärtsgang. Nach mieser Stimmung nun Vision & Mission“, ermutigt Prost die Bürger.

Mediapaket im Wert von einer Million Euro

Bis zum 15. August können sich Unternehmen mit Sitz in Deutschland bewerben und ihre innovativen Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen vorstellen. Eine hochkarätig besetzte Jury aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft kürt Ende des Jahres den Preisträger. Neben Kriterien wie Erfolg und Wirtschaftlichkeit ermittelt das Expertengremium, wie stark die unternehmerische Neuerung auf die deutsche Wirtschaft ausstrahlt. Der Gewinner erhält ein Mediapaket im Wert von einer Millionen Euro.

Corona-Krise als Chance begreifen

Die Jury besteht neben Ernst Prost aus Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Monika Schnitzer von Wirtschaftsweise, Matthias Mey von Mey, Maximilian Tayenthal von N26, Victoria Ossadnik von E.ON, Wolfgang Peter Jenewein von der Universität St. Gallen sowie Ina Remmers von Nebenan.de. Alle Jurymitglieder vereine die optimistische Grundhaltung, die Corona-Krise als Chance zu begreifen. Thematisch breit aufgestellt, könne das achtköpfige Gremium unterschiedlichste Aspekte der individuellen Innovationsleistung aus Expertensicht beleuchten und bewerten.

Über LIQUI MOLY

Mit rund 4000 Artikeln bietet LIQUI MOLY ein breites Sortiment an Automotiv-Chemie: Motorenöle und Additive, Fette und Pasten, Sprays und Autopflege, Klebe- und Dichtstoffe. Gegründet 1957 entwickelt und produziert LIQUI MOLY ausschließlich in Deutschland. Dort zählt das Unternehmen zu den Marktführern bei Additiven und wird immer wieder zur besten Ölmarke gewählt. Das Unternehmen verkauft seine Produkte in 150 Ländern und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 569 Millionen Euro.