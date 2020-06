Donauwörther Orthopäde von Focus ausgezeichnet

Jährlich recherchiert das Magazin Focus Gesundheit die besten 200 Ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen in ganz Deutschland. Schon mehrmals sind die Zuständigen dabei auf Professor Dr. Alexander T. Wild, Chefarzt der Donauwörther Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulentherapie gestoßen und haben ihn mit dem Titel „Deutschlands Top-Arzt“ ausgezeichnet.

Auszeichnung im Fachbereich Wirbelsäulenchirurgie



Während den Ermittlungen sammelt das Rechercheteam von Fokus Empfehlungen von Patienten und Kollegen. Außerdem wird die Zahl der wissenschaftlichen Publikationen und Operationen bewertet. Professor Dr. Alexander T. Wild erhielt die renommierte Auszeichnung im Fachbereich Wirbelsäulenchirurgie. Jürgen Busse, Vorstandschef der Donau-Ries Kliniken gratulierte dem Chef-Orthopäden: „Wir sind froh, so hervorragende Ärzte in unseren Kliniken zu haben. Und Professor Wild gehört zu den besten Orthopäden des Landes.“

Mehr zu Professor Dr. Alexander T. Wild

Der 55-jährige Chefarzt Professor Dr. Alexander T. Wild studierte an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Im Rahmen von Studienaufenthalten sammelte er Erfahrungen in den USA, Kanada, Südamerika, Indien und der Schweiz. Zwei Jahre arbeitete Wild in der englischen Uniklinik Nottingham und wurde dort zum Leitenden Oberarzt befördert. In Deutschland war er bereits an den Unikliniken Düsseldorf und Leipzig tätig. Als Chefarzt und Klinikdirektor wurde er 2006 in die Augsburger Hessingklinik geholt, bevor er im Jahr 2014 nach Donauwörth wechselte. Wild lebt mit seiner Frau und den vier Kindern in Steppach bei Augsburg.

Weitere Auszeichnung für medizinische Versorgung im Donau-Ries

Bereits Anfang des Jahres wurden Donauwörther Kunstgelenke-Spezialisten ein Top-Zeugnis ausgestellt. Das Endoprothetik-Zentrum der Donau-Ries Klinik Donauwörth zählt zu den besten Versorgungseinrichtungen für künstliche Gelenke in Bayerisch-Schwaben. Ein Jahr nach dem Start des Zentrums bestätigte das unabhängige Zertifizierungs-Institut Clarcert aus Neu-Ulm den Operateuren an der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulentherapie ein medizinisch „hohes Niveau“.