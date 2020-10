Landkreis-Neu Ulm noch immer auf Corona-Warnstufe gelb

Im Landkreis Neu-Ulm gilt weiterhin die Warnstufe gelb. Laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelrecht lag die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm heute bei 43,38.

Quarantäne für aktuell sieben Schulklassen Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Für zwei Klassen aus Neu-Ulm endete die Quarantäne wieder. Eine weitere Klasse aus Neu-Ulm befindet sich nun neu in Quarantäne. Damit sind aktuell sieben Schulklassen (Neu-Ulm, Senden und Weißenhorn), eine gesamte Jahrgangsstufe in Weißenhorn sowie zwei Kindergartengruppen aus Nersingen-Oberfahlheim in Quarantäne. Bei den Reihentestungen aufgrund eines bestätigten Falles in einer Grundschulklasse in Senden waren drei weitere Schüler positiv auf das Corona-Virus SARS-CoV-2 getestet worden. Deshalb gilt an dieser Schule – als einziger Grundschule im Landkreis – seit letzten Freitag in allen Klassen Maskenpflicht sowie wechselweise Homeschooling und Präsenzunterricht. Diese Entscheidung wurde vorsorglich mit Blick auf das aktuell dynamische Infektionsgeschehen getroffen.

Das gilt aktuell in Neu-Ulm Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform



Weil der Landkreis Neu-Ulm die 7-Tage-Inzidenz von 35 Fällen pro 100.000 Einwohnern überschritten hat, gelten für den Landkreis aktuell folgende Maßnahmen der Stufe gelb.