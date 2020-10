Landkreis Donau-Ries überschreitet Corona-Grenzwert

Die Corona-Fälle nehmen in Deutschland aktuell wieder verstärkt zu, weshalb immer mehr Städte ihre Maßnahmen ung Corona-Regeln anpassen müssen. Nun hat es auch einen weiteren bayerisch-schwäbischen Landkreis getroffen: Die Corona-Ampel im Landkreis Donau-Ries zeigt die Farbe Rot. Nachdem die ausschlaggebende Inzidenz bereits am Dienstag, den 20. Oktober den Wert 43,4 anzeigte, wurde am 21. Oktober erwartungsgemäß auch die Warnstufe von 50 überschritten. Tagesaktuell liegt der Landkreis bei 59,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage.

Regeln werden weiter verschärft

Diese Überschreitung führt dazu, dass die geltenden Regelungen nun auch weiter verschärft werden. Für Fragen zu den aktuellen Regelungen richtet der Landkreis nun wieder eine Bürgerhotline ein. Diese ist zu den allgemeinen Öffnungszeiten des Landratsamtes ab Donnerstag, 22. Oktober, 08.00 Uhr zu erreichen. Auf der online Internetseite des Donau-Ries sind außerdem ab Donnerstag, 22. Oktober gültige Allgemeinverfügungen mit allen Maßnahmen und Vorgaben zu finden.

Diese Regelungen gelten voraussichtlich ab Donnerstag, 22. Oktober