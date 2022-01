Landkreis Neu-Ulm plant Sonderimpfaktion in Kellmünz

Symbolbild. Am ersten Februar veranstaltet der Landkreis Neu-Ulm eine Sonderimpfaktion in Kellmünz an der Iller. Foto: B4B Schwaben.

Der Landkreis Neu-Ulm bietet eine Sonderimpfaktion am ersten Februar an. Wo genau diese stattfindet, was man bei der Auffrischungsimpfung beachten muss und wie auch Senioren zum Impftermin gelangen können.