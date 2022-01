Das sind die neuen Führungskräfte des Landratsamts Neu-Ulm

Ida Burkhard ist neue rechtliche Leiterin des Geschäftsbereichs Bauen und Umwelt. Christina Meisenzahl hat die Leitung des Fachbereichs Immissionsschutz und Abfallrecht übernommen. Ihr bisheriges Amt der stellvertretenden Fachbereichsleiterin übt nun Tanja Müller aus.

Ida Burkhard stammt aus dem Landkreis Rosenheim in Oberbayern. Sie studierte Jura in Freiburg im Breisgau, ihr Referendariat absolvierte sie am Landgericht Ulm. Am Landratsamt Neu-Ulm löste die Volljuristin ihre Vorgängerin Jaquline Makrinius ab, die zur Regierung von Schwaben nach Augsburg wechselt.

Christina Meisenzahl arbeitet bereits seit 2014 im Landratsamt Neu-Ulm. Bisher war sie stellvertretende Leiterin im Fachbereich Immissionsschutz und Abfallrecht. Vor kurzem trat sie die Nachfolge von Richard Götz an, der sich nach 43 Arbeitsjahren im Landratsamt Neu-Ulm in den Ruhestand verabschiedete.

Wie Christina Meisenzahl gehörte auch Tanja Müller schon bisher dem Team von Richard Götz an. Nach fünf Jahren im Fachbereich wurde ihr nun die Position der stellvertretenden Fachbereichsleiterin übertragen. Bei der Ernennung wünschte Landrat Thorsten Freudenberger den drei Frauen viel Freude und Erfolg bei ihrer neuen Tätigkeit.