KW22: Die Wirtschaftshighlights aus Westschwaben

Jeden Donnerstag wirft B4BSCHWABEN.de einen besonderen Blick nach Westschwaben. Was das Wirtschaftsleben in der Region besonders bewegt hat, lesen Sie im Blick nach Westschwaben.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Ulmer Batterieprojekt wird mit 20 Millionen Euro gefördert

Der Forschungsbereich der Batterietechnologie wird für eine nachhaltige Zukunft immer wichtiger. Das beweist auch der neuste Beschluss des Deutschen Bundestags. Für welches Vorhaben in Ulm 20 Millionen Euro Bundesmittel bewilligt wurden.

Günzburger Legoland blickt auf 20 Jahre Freizeitpark zurück

Zwei Jahrzehnte lang lockt das Legoland bereits Familien und ihre Kinder nach Günzburg. Ein Rückblick auf die Geschichte des Freizeitparks.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Kirschenhofer Maschinen GmbH empfängt Neu-Ulmer Landrat

Der Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger war in Nersingen bei der Firma Kirschenhofer Maschinen GmbH zu Gast. Welches Fazit er nach seinem Betriebsbesuch über das Unternehmen zieht.

Roma öffnet seine Türen in Burgau für den Girls' Day

Am 28. April war es nach zweijähriger Coronapause endlich wieder so weit: Am Girls‘ Day, dem bundesweiten Zukunftstag für Mädchen, konnten Schülerinnen in verschiedene Berufsfelder wieder hineinschnuppern. Wie Roma den Tag genutzt hat, um den Besucherinnen einen Einblick in den Berufsalltag zu bieten.

Sie wollen keine weiteren Wirtschaftshighlights aus Westschwaben und ganz Bayerisch-Schwaben verpassen?