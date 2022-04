Impfzentrum in Neu-Ulm passt Öffnungszeiten an

Aufgrund der weiterhin stark gesunkenen Nachfrage nach Impfungen passt der Landkreis Neu-Ulm die Öffnungszeiten für Impfungen an. Ab Mai sollen die mobilen Impfaktionen mit unterschiedlichen Standorten im Landkreis wieder verstärkt angeboten werden. Impfungen sind nach wie vor ein wichtiges Mittel, um das Risiko vor einer Ansteckung sowie für schwere Krankheitsverläufe zu verringern.

Weißenhorn

Ab Montag, 2. Mai, hat das Impfzentrum in Weißenhorn immer montags, mittwochs und freitags jeweils von 13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Kinderimpfungen (5 bis einschließlich 11 Jahre) sind immer mittwochs während der regulären Öffnungszeiten möglich.

Impfstelle Illertissen schließt ab 24. April

Die Impfstelle in Illertissen am alten Feuerwehrhaus öffnet zum letzten Mal am Samstag, 23. April, von 15:00 bis 18:00 Uhr. Dort sind Impfungen ab 12 Jahre möglich.

Impfstelle Neu-Ulm vorerst keine Änderungen

Die Öffnungszeiten für die Impfstelle in Neu-Ulm bleiben vorerst unverändert. Dort sind Impfungen immer sonntags von 10:00 bis 15:00 Uhr ab 5 Jahre möglich. Ab dem 3. Mai starten regelmäßige mobile Impfaktionen in den verschiedenen Kommunen des Landkreises. Dadurch erhalten die Bürgerinnen und Bürger vor Ort ein niederschwelliges Impfangebot. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Impfungen werden ab 5 Jahre vorgenommen.

Termine für mobile Impfaktionen

Neu-Ulm (Pfuhl), Seehalle, Holzstraße 39, 89233 Neu-Ulm

03. Mai, 31. Mai, 28. Juni, 26. Juli jeweils von 14:00 – 18:00 Uhr

Senden, Möbel Inhofer, Ulmer Straße 50, 89250 Senden

10. Mai, 7. Juni, 5. Juli jeweils von 14:00 – 18:00 Uhr

Illertissen, V-Markt, Saumweg 19, 89257 Illertissen

17. Mai, 14. Juni, 12. Juli jeweils von 14:00 – 18:00 Uhr

Altenstadt, Aldi, Marktplatz 1, 89281 Altenstadt

24. Mai, 21. Juni, 19. Juli jeweils von 14:00 – 18:00 Uhr

Nersingen, Rathaus, Rathausplatz 1, 89278 Nersingen

05. Mai, 2. Juni, 30. Juni, 28. Juli jeweils von 14:00 – 18:00 Uhr

Vöhringen, Hettstedter Platz 1, 89269 Vöhringen

12. Mai, 09. Juni, 07. Juli jeweils von 14:00 – 18:00 Uhr

Roggenburg, Kloster, Klosterstraße 5, 89298 Roggenburg

19. Mai, 14. Juli

Oberroth, Feuerwehrhaus, Hauptstraße 39, 89294 Oberroth

23. Juni, 21. Juli jeweils von 14:00 – 18:00 Uhr