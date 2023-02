HNU-Studentin Besarta Sahitolli gewinnt DAAD-Preis

Auszeichnung

Von links: Verena Seitz, Cornelia Häusler, Mirjam Wenke, Preisträgerin Besarta Sahitolli und Vizepräsident Prof. Dr. Elmar Steurer. Foto: HNU

Herausragende Leistungen und interkulturelle Kompetenz. Damit hat HNU-Studentin Besarta Sahitolli die Jury der Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) überzeugt. Was dieser Preis für die Studentin bedeutet.

Verliehen wurde der mit 1.000 Euro dotierte Preis im Rahmen einer aus dem vergangenen Jahr nachgeholten Übergabefeier von Prof. Dr. Elmar Steurer, Vizepräsident für Forschung, Transfer und Internationalisierung. In seiner Ansprache gratulierte er der spanischen Studentin und hob ihre beeindruckenden Studienleistungen hervor: „Mit ihren fachlichen Leistungen, ihrer Wissbegierde, ihrem Fleiß und Ehrgeiz war Frau Sahitolli prädestiniert für den DAAD-Preis 2022. Ihr Engagement im Studium hat mich nachhaltig beeindruckt“.

Diese Pläne hat Besarta Sahitolli

Besarta Sahitolli kam Ende 2017 aus Spanien nach Deutschland und studiert seit 2019 BWL an der HNU. Ihre interkulturellen Fähigkeiten stellte sie unter anderem beim Spracherwerb unter Beweis: In nur sechs Monaten erlernte die 23-Jährige Deutsch auf C1-Niveau. Mittlerweile beherrscht sie nicht nur Deutsch fließend, sondern konnte auch ihre Französisch-Kenntnisse vertiefen – und fühlt sich für eine mögliche berufliche Zukunft in internationalen Unternehmen bestens gerüstet. Ihre „Wunschbranche“ hat Besarta Sahitolli dank ihres BWL-Studiums und ihrer Tätigkeit als Werkstudentin bereits gefunden: Sie möchte sich künftig im Bereich Personal spezialisieren.

So schätzt Besarta Sahitolli den Preis ein

„Solch einen Preis zu gewinnen, ist nicht nur eine große Ehre und Anerkennung für meine bisherigen Leistungen, sondern verleiht mir auch einen ganz besonderen Motivationsschub für meinen weiteren Lebensweg“, sagt die Studentin. „Ich bin der HNU, meinen Professorinnen und Professoren sowie meinen Mitstudierenden sehr dankbar für alle Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich in den vergangenen Semestern machen durfte, und freue mich darauf, all die gewonnenen Kompetenzen nun auf meinem weiteren Karriereweg einzusetzen“.