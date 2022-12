36 Studierende der Hochschule Neu-Ulm erhalten Deutschlandstipendium

Festakt

Deutschlandstipendiatinnen und -stipendiaten der Hochschule Neu-Ulm 2022. Foto: HNU

Für besondere Studienleistungen und ehrenamtliches Engagement wurde am 1. Dezember 2022 eine Rekordzahl von 36 Studierenden der Hochschule Neu-Ulm (HNU) mit dem Deutschlandstipendium ausgezeichnet. Die Veranstaltung fand nach drei Jahren wieder in Präsenz im Vöhlinschloss in Illertissen statt. Wie sieht das Stipendium für die Studierenden aus?

Nach den virtuellen Übergabefeiern in den Jahren 2020 und 2021 war in diesem Jahr wieder eine feierliche Übergabe in Präsenz möglich: 36 HNU-Studierende bekamen im Vöhlinschloss in Illertissen das Deutschlandstipendium verliehen, das einkommensunabhängig leistungsstarke und engagierte Studierende aller Nationalitäten aus Bachelor- und Masterstudiengängen fördert. Ein Stipendium beläuft sich auf 300 Euro pro Monat. Bei der Auswahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten zählen Leistungen in Schule und Studium sowie gesellschaftliches Engagement.

Live-Looping-Auftritt umrahmt Festakt

Übergeben wurden die Stipendien nach einem Sektempfang von Prof. Dr. Julia Kormann, Vizepräsidentin der Hochschule, und Prof. Dr. Erik Rederer. Musiker Jo!Loop sorgte im Anschluss mit seinem Live-Looping-Auftritt – einer improvisierten Einlage unter Einbezug des Publikums – für die passende musikalische Untermalung während des gemeinsamen Essens. Noch lange ließen die Gäste den Abend bei gemeinsamen Gesprächen ausklingen.

25 Unternehmen aus der Region fördern die Stipendiatinnen und Stipendiaten

Gefördert wurde die Vergabe der Stipendien dieses Jahr vom Förderverein der HNU sowie von 25 Unternehmen aus der Region. Viele unterstützen schon seit einigen Jahren herausragende Studierende. 2022 sponserten folgende Unternehmen die Deutschlandstipendien: Bite GmbH, BSH Hausgeräte GmbH, Carl Walther GmbH, ClarCert GmbH, Gloria Haus- und Gartengeräte GmbH, Hensoldt Sensors GmbH, IT sure GmbH, IWL AG, Karger Holding GmbH, Lemonize GmbH, Liqui Moly GmbH, MLP Finanzberatung SE, Nuvisan GmbH, Paul Hartmann AG, Peri AG, Prospitalia GmbH, Sparkassen-Stiftungstreuhand GmbH, Sphera GmbH, Südpack Verpackungen GmbH, Systemhaus Ulm GmbH, Teva GmbH, Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG, ulrich medical GmbH & Co. KG, Uzin Utz AG und Zimmer MedizinSysteme GmbH.