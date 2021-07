Hier plant die Noerpel Gruppe ihr neues Logistikterminal

Die Noerpel-Gruppe errichtet in Odelzhausen, rund 30 Kilometer nordwestlich von München und 30 Kilometer südöstlich von Augsburg, ein neues Logistikterminal. Die Anlage entsteht in direkter Nachbarschaft zu dem Speditionsstandort, den die Noerpel-Gruppe 2019 eröffnet hat. Den Neubau plant das Unternehmen nach modernen nachhaltigen Kriterien, heißt es in einer Mitteilung. Die Fertigstellung des Terminals ist für das Frühjahr 2022 geplant.

Die neue Logistikanlage baut die Ulmer Noerpel-Gruppe auf einem 42.000 Quadratmeter großen Grundstück in der Gemeinde Odelzhausen im oberbayerischen Landkreis Dachau. Hier entstehen in den kommenden Monaten rund 25.000 Quadratmeter Hallen- und Büroflächen. Der Neubau, den Noerpel gemeinsam mit dem Bauunternehmen Bremer entwickelt, wird über 25 Tore und eine Deckenhöhe von 12,5 Metern verfügen. Mit 40.000 Palettenstellplätzen und speziellen Gefahrgutbereichen soll die Immobilie alle Voraussetzungen für moderne Fullservice-Logistikleistungen erfüllen können. Gleichzeitig wird das Gebäude nach den nachhaltigen Kriterien des DGNB-Gold Standards entwickelt und über eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach verfügen. Über diese werden alle Bereiche, von IT-Prozessen, über LED-Beleuchtung bis zur Stapler-Ladung, mit grünem Strom versorgt, erklärt Noerpel in einer Mitteilung.

Zurzeit laufen auf dem Grundstück die vorbereitenden Arbeiten, der Baustart ist Mitte Juli vorgesehen. „Mit der neuen Immobilie bieten wir umfangreiche und individuelle Logistikkapazitäten im Raum München an, gleichzeitig ergänzen wir unser Leistungsportfolio am Speditionsstandort in Odelzhausen“, sagt Berthold Bernecker, Geschäftsführer bei Noerpel. „Für die künftigen Logistikkunden ergeben sich damit Synergieeffekte: Stückgutsendungen, Teil- oder Komplettladungen können gleich nebenan in unser europaweites Netz eingespeist werden.“ Dafür sei der Standort gut gewählt: Das künftige Logistikterminal liegt im Gewerbegebiet von Odelzhausen und damit verkehrstechnisch günstig direkt an der A8, der Verbindung zwischen Stuttgart und München.

Ein Teil der Fläche ist bereits für Neu- oder Bestandskunden reserviert, die voraussichtlich im März 2022 einziehen. Darunter Gartengerätehersteller, Kinoausstatter, Maschinenbauer und Unternehmen aus der Konsumgüter- sowie Elektroindustrie. „Mit der Anlage decken wir eine umfangreiche Palette an Leistungsanforderungen ab“, sagt Berthold Bernecker. „Für dieses Angebot benötigen wir natürlich auch personelle Verstärkung vor Ort, aktuell sind wir auf der Suche nach engagierten und motivierten MitarbeiterInnen. Wir gehen davon aus, dass am neuen Logistikstandort in Odelzhausen 50 bis 100 neue Arbeitsplätze entstehen werden.“