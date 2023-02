Hensoldt spendet für Erdbeben-Opfer in Syrien und der Türkei

Erdbebenhilfe

Der Zentralsitz von Hensoldt in Taufkirchen. Foto: Hensoldt

Mehr als 40.000 Menschen wurden durch die Folgen des Erdbebens in Syrien und der Türkei getötet. Um die Überlebenden zu unterstützen hat sich die Firma Hensoldt zu einer Spendenaktion entschieden. Um was es dabei genau geht.

Der Sensor-Lösungsanbieter Hensoldt spendet 20.000 Euro an die türkische Stadt Antakya in der Provinz Hatay im Süden der Türkei. Die Partnerstadt von Aalen ist von den Erdbeben stark betroffen. Die Spende geht an das Deutsche Rote Kreuz e.V., das Hilfsgüter und Rettungsmaßnahmen in Antakya und umliegenden Dörfern koordiniert.

„Wichtig ist schnelle Hilfe“

„Wir sind tief betroffen von den Nachrichten, die uns aus dem Erdbebengebiet erreichen. Unsere Gedanken sind bei allen, die von der Katastrophe betroffen sind. Wichtig ist jetzt, dass schnelle und unbürokratische Hilfe in den Krisengebieten ankommt“, sagt Hensoldt-Personalvorstand Dr. Lars Immisch. Hensoldt steht mit dem Deutschen Roten Kreuz e.V. und der Stadt Aalen im engen Austausch. Mitarbeitende des Unternehmens organisieren zudem weitere Hilfsaktionen, die unbürokratisch möglich gemacht werden sollen.

Aalen und Antakya sind eng verbunden

„Die Bilder aus den zerstörten Regionen machen tief betroffen. Die enge Verbundenheit der Stadt Aalen mit seiner Partnerstadt Antakya zeigt sich auch im Engagement vieler Hensoldt-Mitarbeiter. Daher war für uns schnell klar, dass wir hier einen Beitrag leisten müssen“, sagt Andreas Hülle, Leiter des Bereichs Optronics & Land Solutions und Geschäftsführer von Hensoldt Optronics. Tanya Altmann, die designierte Nachfolgerin von Andreas Hülle, hat persönliche Verbindungen in die Region: „Wer die Region und die Menschen dort kennt, fühlt sich ganz besonders in der Verantwortung zu helfen“, sagt die künftige Optronics-Geschäftsführerin.