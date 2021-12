Führungswechsel in der Agentur für Arbeit Ulm vollzogen

Auf Christine Landskron-Rieger folgt nahtlos Nicole Schwab. Die neue Geschäftsführerin Operativ kenne sich am regionalen Arbeitsmarkt bestens aus. Diese Funktion hatte sie nämlich bereits 2016 für ein Jahr in Ulm ausgeübt. Anschließend wechselte die gebürtige Hessin nach Stuttgart. Dort beriet sie für dieRegionaldirektion Baden-Württemberg Agenturen und Jobcenter in den Themengebieten Führung, Steuerung und Kommunikation.

Nun ist Schwab zurück an und auf alter Stelle. „Vieles fühlt sich hier noch sehr vertraut an und ich freue mich, nun dauerhaft hier zu sein, Vertrauen neu zu erleben und kommende Herausforderungen gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen zu meistern“, so Nicole Schwab. Ihr beruflicher Start erfolgte in der Agentur für Arbeit in Korbach als Arbeitsvermittlerin. Weitere Erfahrungen sammelte die 43-jährige als Teamleiterin des Arbeitgeberservice in der Agentur für Arbeit Balingen. Außerdem übte sie die Bereichsleitung in Meschede-Soest aus. Sie lebt mit ihrer Familie in Berghülen im Alb-Donau-Kreis.

„Ich freue mich sehr, dass wir Nicole Schwab als neue Geschäftsführerin Operativ gewinnen konnten. Sie ist nicht nur höchst kompetent und erfahren, sie kennt auch die Agentur für Arbeit Ulm bestens und ist zudem in der Region zu Hause“, sagt Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm. Über ihre Vorgängerin gibt er zudem wertschätzende Worte kund: „Nach rund 40 Jahren im Dienste der Bundesagentur für Arbeit verlässt uns mit Christine Landskron- Rieger meine überaus geschätzte Stellvertreterin in Richtung Ruhestand. Ich danke ihr herzlich für das außerordentliche Engagement wie auch für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit“

Ihre Laufbahn begann in Köln, bevor sie 1995 zur Agentur für Arbeit in Ulm wechselte. Dort begann Landskron-Rieger als Arbeitsberaterin. Von 2006 bis 2016 ging es in Ulm als Bereichsleiterin weiter, wobei sie zwischen 2009 und 2011 zusätzlich als Geschäftsführerin tätig wurde. Nach einem Jahr Performanceberatung für die Regionaldirektion Baden-Württemberg in Stuttgart kam Landskron-Rieger 2017 zu-rück nach Ulm. „Beruflich führte mich mein erster großer Schritt von der Dom- zur Münsterstadt.“, blickt Christine Landskron-Rieger zurück und ergänzt: „Der Schritt in den Ruhestand ist nun un-gleich größer. Denn bei allen Höhen und Tiefen, die ein Arbeitsleben bereit hält, habe ich mich jeden Tag gerne für unsere Kunden und für meine Kolleginnen und Kollegen eingesetzt. Ich blicke mit Dankbarkeit und Wehmut auf die Jahre zurück.“