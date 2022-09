Mobilität

E-Scooter von Lime starten jetzt auch in Neu-Ulm

Der E-Scooter-Anbieter Lime ist jetzt auch in Ulm und Neu-Ulm vertreten. Foto: Lime

Das Unternehmen Lime stellt sowohl in Ulm als auch in Neu-Ulm eine Flotte von 300 E-Scootern zur Verfügung. Wie dadurch der Fortschritt der Verkehrswende unterstützt wird und was Nutzer beachten sollten.

Die Firma Lime ist weltweit vertreten und ermöglicht das Ausleihen von E-Scooter und E-Bikes per App in über 70 Städten. „Wir stellen unser Angebot in jeweils enger Absprache mit den Städten Ulm und Neu-Ulm zur Verfügung, um den Menschen eine nachhaltige Mobilitätsoption für die letzte Meile zu bieten, insbesondere als Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr. So helfen wir den Städten schrittweise, autospezifische Verkehrsprobleme wie Staus und Luftverschmutzung in den Griff zu bekommen und bieten den Menschen gleichzeitig eine erschwingliche Alternative zur Autonutzung in der Stadt,“ sagt Jashar Seyfi, Deutschlandchef von Lime. Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Was sollte bei der Nutzung beachtet werden? Lime fordert Nutzer auf, die Verkehrsregeln einzuhalten, nur auf Straßen sowie Radwegen zu fahren und stets ordnungsgemäß zu parken. Dafür weist Lime Kunden in der App auf die zulässigen Abstellbereiche hin. Ein Foto vom korrekt geparkten Fahrzeug nach Fahrtende unterstützt ordnungsgemäßes Parken. Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Nachhaltigkeit der Flotte und Zusammenarbeit mit dem ÖPNV Lime entwickelt seine Fahrzeuge selbst, wobei austauschbare Bauteile dazu beitragen, deren Lebensdauer zu verlängern. Ausgemusterte E-Scooter werden entweder für wohltätige Zwecke gespendet wie beispielsweise an BikesForUkraine oder vollständig recycelt. Das Unternehmen Lime möchte zudem den Shared-Mobility-Bereich weiter ausbauen. Dieses Ziel soll gemeinsam mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erreicht werden. Zu diesem Zweck wurde ein eigenes Partnerprogramm für den ÖPNV entwickelt, sodass die kommunalen Verkehrsbetriebe einen GBFS-Feed (Deep-Linking) für ihre App anfordern können. Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform