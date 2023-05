Diese Veränderungen stehen im Vorstand der Bosch Rexroth an

Wachstumspläne

Ab 1. Juni 2023 sind Roland Bittenauer (links) und Thomas Fechner (rechts) Mitglieder des Vorstands. Bittenauer ist für den Vertrieb und Marketing und Thomas Fechner für Fabrikautomation verantwortlich. Foto: Bosch Rexroth

Das Industrieunternehmen Bosch Rexroth mit Hauptsitz in Lohr am Main und Standort in Elchingen plant weiterhin stärker als der Markt zu wachsen. Dabei soll der Bereich Fabrikautomatik besonders stark zulegen. Die neue Aufstellung des Vorstands ist dazu gedacht, die Wachstumspläne zu unterstützen.

So sieht der künftige Vorstand aus

Ab dem 1. Juni übernimmt Roland Bittenauer die Zuständigkeit für den weltweiten Vertrieb und das Marketing. Thomas Fechner verantwortet ab dem gleichen Zeitpunkt das Automationsgeschäft. Bisher deckte beide Felder Thomas Donato ab. Nun wechselt er innerhalb der Bosch Gruppe zu Power Tools und wird dort Vorsitzender des Bereichsvorstands. Der Vorstand von Bosch Rexroth umfasst somit ab 1. Juni fünf Mitglieder: Dr. Steffen Haack, Holger von Hebel, Roland Bittenauer, Thomas Fechner und Reinhard Schäfer.

Entscheidung zur Aufteilung der Fabrikautomatik und Vertrieb/Marketing in zwei Ressorts

Zu der Aufteilung der von Donato bisher abgedeckten Aufgaben in zwei eigenständige Ressorts äußert sich Dr. Markus Forschner, Finanzchef der Bosch-Gruppe und Aufsichtsratsvorsitzender der Bosch Rexroth AG: „Mit Roland Bittenauer als Vertriebs- und Marketing-Vorstand sowie Thomas Fechner als Verantwortlichem für unser Automationsgeschäft haben wir zwei Fachleute in die Führung von Bosch Rexroth berufen, die in ihren bisherigen Aufgaben bereits Weichen für die Weiterentwicklung von Bosch Rexroth gestellt haben. Nun werden sie im Vorstandsteam mit der noch klareren Aufgabenaufteilung das profitable Wachstum vorantreiben.“

Das ist Roland Bittenauer

Seit Frühjahr 2021 ist Bittenauer bei Bosch Rexroth und verantwortet die umsatzstarke Vertriebsregion Europa Mitte (Deutschland, Österreich, Schweiz). Zuvor war der 52-jährige Österreicher in leitenden Vertriebspositionen bei Parker Hannifin sowie dem österreichischen Unternehmen Hainzl Industriesysteme tätig. Seine bisherige Position als Leitung der Vertriebsregion Europa Mitte übernimmt ab dem 1. Juni Wolfram Ulrich, der aktuell Vertriebsleiter im Produktbereich Large Hydraulic Drives ist.

Das ist Thomas Fechner

Thomas Fechner trat bereits 1998 in die Bosch Gruppe ein. Seit 2009 ist er in verschiedenen Engineering- und Management-Funktionen bei Bosch Rexroth tätig. Seit 2021 leitet er den in Lohr ansässigen Produktbereich Automation & Electrification Solutions. Die Leitung dieses Produktionsbereichs übernimmt ab dem 1. Juni Dr. Maik Rabe, der seine bisherige Aufgabe als Entwicklungsleiter beibehält. Außerdem ist Fechner für den Standort Ulm verantwortlich, an dem das Unternehmen seit 2019 ein Kunden- und Innovationszentrum betreibt.

Thomas Donatos Wechsel zu Power Tools

„Thomas Donato hat seit Anfang 2022 in der Mobilhydraulik und später im Vertrieb, Marketing und Fabrikautomationsgeschäft Impulse gesetzt und damit zur sehr erfolgreichen Entwicklung des Geschäfts von Bosch Rexroth beigetragen. Für seinen Einsatz für Bosch Rexroth danke ich ihm herzlich und wünsche ihm auch bei seiner neuen Aufgabe bei Power Tools viel Erfolg“, sagt Dr. Markus Forschner.