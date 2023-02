Bosch Rexroth übernimmt HydraForce

Expansion

Die Kartellbehörden haben der Übernahme jetzt zugestimmt. Damit verstärkt das Unternehmen mit Standort in Elchingen seine Position in Nordamerika. Wie der Vorstandsvorsitzende von Bosch Rexroth die Übernahme einschätzt.

Bosch Rexroth hat die Übernahme des Hydraulikunternehmens HydraForce vollzogen. Die Akquisition des Unternehmens mit Sitz in Lincolnshire, Illinois (USA), wurde im Juli 2022 bekanntgegeben. Sie soll die Präsenz von Bosch Rexroth in Nordamerika stärken und das Vertriebsnetz für kompakthydraulischen Lösungen erweitern.

Um das weltweite Hydraulikgeschäft auszubauen, bündeln Bosch Rexroth und HydraForce ihre Präsenz in sich ergänzenden Regionen. Gleichzeitig ermögliche die Verbindung der beiden Unternehmen Wachstum in Asien, teilt Bosch Rexroth mit. Bestehende regionale Lieferketten, heißt es weiter, bleiben bestehen, um eine schnelle Produktverfügbarkeit zu gewährleisten.

Das sagt der Vorstandsvorsitzende von Bosch Rexroth zu der Übernahme

„Die Übernahme von HydraForce erweitert das Hydraulikangebot für bestehende und neue Kunden, erweitert unseren globalen Marktzugang durch zusätzliche indirekte Vertriebskanäle und bietet Chancen für zusätzliches Wachstum“, sagt Dr. Steffen Haack, Vorstandsvorsitzender von Bosch Rexroth.

Bosch Rexroth agiert bislang mit Kompakthydraulik-Komponenten und -Systemen, wohingegen sich HydraForce auf mechanische und elektrische Einschraubventile und Steuerblöcke fokussiert. Der Weltmarkt für diese Systeme wächst kontinuierlich, kalkuliert Bosch Rexroth. Das Unternehmen erwartet deshalb für den neu aufgestellten Geschäftsbereich Kompakthydraulik Wachstum auf Marktniveau oder darüber hinaus.

So wird HydraForce in Bosch Rexroth integriert

Die Unternehmensaktivitäten von HydraForce werden in den Geschäftsbereich Kompakthydraulik von Bosch Rexroth integriert, der dann insgesamt 3.900 Mitarbeitende beschäftigt und an neun Produktionsstandorten in den USA, Brasilien, China, Deutschland, Großbritannien und Italien tätig ist. Das Führungsteam des Geschäftsbereichs Kompakthydraulik wird sich aus Managern von Bosch Rexroth und HydraForce zusammensetzen. Frank Hess, derzeit Leiter des Geschäftsbereichs Kompakthydraulik von Bosch Rexroth, wird die neu gestaltete Organisation führen. „Wir heißen alle Mitarbeitenden von HydraForce in unserer starken Bosch Rexroth-Familie herzlich willkommen und wünschen dem gesamten Kompakthydraulik-Team einen erfolgreichen Start“, so Haack weiter.

Der Integrationsprozesses hat bereits begonnen. Kunden und Lieferanten von HydraForce und Bosch Rexroth werden weiterhin von ihren vertrauten Kontakten in den jeweiligen Vertriebs- und Einkaufsteams betreut. HydraForce wird bis auf Weiteres unter seiner eigenen Marke tätig sein. Der neu geformte Geschäftsbereich Kompakthydraulik wird von seinen derzeitigen Hauptstandorten in Lincolnshire, Illinois, USA, und Nonantola, Italien, aus agieren.