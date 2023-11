Das sind die besten Azubis in Westschwaben

Ehrung

Die besten Azubis aus der Region Neu-Ulm sowie zwei Geehrte aus anderen Regionen (von links): Lukas Riedel, Rebecca Gewald, Anne Grün mit Paul Voigt (Friedberg) und Ramona Immler (Lindau).

8.600 Azubis haben dieses Jahr ihre IHK-Prüfung erfolgreich abgelegt und damit ihre Ausbildung abgeschlossen. Diese, die mit „sehr gut“ abgeschlossen haben, waren nun zur Ehrung in das Textil- und Industriemuseum Augsburg eingeladen. Egal ob Automobilkaufmann bis Zerspanungsmechaniker: Dabei waren 180 Berufen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen vertreten.

So gelingt der Berufseinstieg

Martin Döring, der Vorsitzende des Berufsbildungsausschusses der IHK Schwaben, würdigte das Engagement der ausgezeichneten Azubis: „Sie haben über einen langen Zeitraum Engagement, Fleiß und Talent bewiesen und sich bestes Rüstzeug für Ihren erfolgreichen Berufseinstieg erworben“, sagte er bei der Eröffnung. Unter den Geehrten, die eine Urkunde und eine Medaille erhielten, stammten drei Auszubildende aus dem Landkreis Günzburg und fünf aus dem Landkreis Neu-Ulm.

Garant für die Zukunft eines herausragenden Wirtschaftsstandorts

Bei der Veranstaltungen wurden zudem die Ausbildungsunternehmen ebenso wie die ehrenamtlichen Prüfer, die Schulen, Eltern sowie all jene, die in Gremien und Ausschüssen die Grundlagen für eine Ausbildung legen, erwähnt. So auch Oliver Allgeyr: Der Unternehmer ist seit über sieben Jahren ehramtlich als Prüfer für die IHK Schwaben. „Als Prüfer bei der IHK habe ich die Gelegenheit, mein Wissen und meine Erfahrung zu nutzen, um angehende Fachkräfte auf ihrem beruflichen Weg zu begleiten und zu bewerten“, sagte er während des Events.

Weiterhin Bereitschaft zur Ausbildung

Des Weiteren bilden fast 700 Unternehmen in Westschwaben derzeit aus, schwabenweit sind es 4.500. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist außerdem in diesem Jahr erneut um knapp drei Prozent gestiegen. „Dieser Anstieg bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen zeigt, dass die duale Ausbildung nach wie vor eine attraktive Wahl für junge Menschen ist. Die Unternehmen suchen aktiv nach Auszubildenden, um ihre Fachkräftelücken zu schließen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken“, sagte Wolfgang Haschner, Leiter des Geschäftsbereichs Bildung bei der IHK Schwaben.