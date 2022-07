Das ist der neue Honorarprofessor an der Hochschule Neu-Ulm

Personalie

Dr. Tobias Engelhardt und HNU-Präsidentin Prof. Dr. Uta M. Feser. Bild: HNU.

Dr. Tobias Engelhardt, langjähriger Lehrbeauftragter an der HNU, ist durch die Präsidentin der HNU auf Vorschlag der Fakultät Wirtschaftswissenschaften zum Honorarprofessor berufen worden. Genaueres über seine bisherige Laufbahn.

Damit würdigt sie seinen Einsatz als Dozent an der HNU und als Experte für Gründung und Finanzierung. Seit 2013 ist Dr. Tobias Engelhardt Mitglied im Kuratorium der Hochschule Neu-Ulm und seit 2018 Lehrbeauftragter in mehreren Studiengängen der Weiterbildung zum Thema Entrepreneurship. Dr. Engelhardt ist seit über 20 Jahren selbst als Gründer und Investor tätig.

Die praktische Expertise wird sehr geschätzt

„Wir schätzen seine langjährige Erfahrung und Kompetenz in der Entwicklung und Finanzierung von Startups und seinen wissenschaftlichen Hintergrund sehr“, sagte Prof. Dr. Uta M. Feser. „Seine Expertise passt hervorragend zu unserer Internationalen Business School, an der wir das Thema Gründung in den letzten Jahren zielgerichtet weiterentwickelt und strategisch in Studium, Forschung und Transfer verankert haben“.

Die bisherige Laufbahn Engelhardts

Herr Dr. Tobias Engelhardt nahm nach einer Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim auf, das er 1986 als Diplom-Kaufmann abschloss. Im Anschluss führte ihn sein Weg an die Hochschule St. Gallen, wo er 1989 zum Thema „Digitales Marketing“ summa cum laude promovierte. Nach verschiedenen Tätigkeiten und Funktionen – zunächst in einer Unternehmensberatung, anschließend im Beteiligungsmanagement – gründete Dr. Engelhardt 2001 gemeinsam mit Karl-Friedrich Kaupp und Georg Kiefer Engelhardt, Kaupp Kiefer &Co; kurz ekkco. Dieser Early-Growth-Investor begleitet technologieorientierte Unternehmen auf ihrem Wachstumspfad. Seit 2018 gibt er sein Wissen in Lehraufträgen an die Studierenden der HNU weiter.