Das ist der neue Geschäftsführer der SWU Verkehr

Damit löst Ralf Gummersbach seinen Vorgänger André Dillmann ab, dem Oberbürgermeister Gunter Czisch im Namen des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung seinen herzlichen Dank aussprach. Ralf Gummersbach arbeitet bereits seit 2013 bei der SWU Verkehr als Leiter der Abteilung Infrastruktur und konnte sein Know-How bereits in Projekten wie der Straßenbahn Linie zwei oder der Reaktivierung der Bahnstrecke Senden-Weißenhorn unter Beweis stellen.

Aufsichtsratsvorsitzender Gunter Czisch sieht die Ulmer Verkehrsbetriebe vor großen Herausforderungen: „Wir müssen Mobilität neu denken. Das bedeutet zum Beispiel emissionsarme Antriebe für Busse und ein gemeinsamer Nahverkehrsplan mit unserer Schwesterstadt und Mitgesellschafter Neu-Ulm. Außerdem möchten wir unseren Beitrag leisten, die landesweiten Fahrgastzahlen im Nahverkehr bis 2030 zu verdoppeln. Mehr denn je gilt es dabei, in der Region mit dem Nahverkehrsverbund DING und der Regio-S-Bahn zusammenzuarbeiten.“

SWU-Geschäftsführer Klaus Eder betont: „Wir haben großes Vertrauen in Ralf Gummersbach. Er hat in den letzten Jahren schon mehrfach bewiesen, dass er alle notwendigen Qualifikationen für diese Aufgabe mitbringt. Mit ihm zusammen wird uns die Mobilitätswende in Ulm, Neu-Um und der Region gelingen.“ Nach dem Studium des Bauingenieurwesens an der Technischen Universität Darmstadt war Ralf Gummersbach zunächst ab 2001 als Projektingenieur im Planungsbüro Durth Roos Consulting GmbH und anschließend im Planungsbüro BPR tätig, bevor er ab 2009 zum Darmstädter Verkehrsbetrieb, der HEAG mobilo GmbH, wechselte. Zunächst war er dort als Projektingenieur, anschließend als Leiter des Sachgebietes Planung & Projektierung tätig. Seit Januar 2013 hat er die Qualifikation als Betriebsleiter BOStrab und seit Februar 2013 leitet er bei der SWU Verkehr GmbH die Abteilung Infrastruktur.

Ralf Gummersbach kommentiert die Entscheidung des Aufsichtsrats: „Es freut mich sehr, dass der Aufsichtsrat der SWU mir das Vertrauen schenkt, die Geschäfte der SWU Verkehr zu führen. Selten waren die Veränderungen im öffentlichen Verkehrssektor so ausgeprägt wie heute. Gerne nehme ich die Herausforderungen an, mit den Städten Ulm und Neu-Ulm die Verkehrswende zu gestalten und umzusetzen. Die Digitalisierung, die Neuausrichtung vorhandener Planungen und Strukturen, individuellere Angebote für unsere Fahrgäste und Kunden sowie die Umstellung auf emissionsfreie Antriebe werden zu noch mehr Nachhaltigkeit im öffentlichen Verkehr führen."