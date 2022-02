Das ist der neue CEO der Seifert Logistic Group

Der 2019 begonnene Transformationsprozess der SLG wird im Jubiläumsjahr 2022 fortgesetzt. Die Verjüngung der Unternehmensspitze ist mit den bestehenden Geschäftsführern Axel Frey (34) und Marcel Vogelmann (43) bereits 2020 erfolgt. Nun übernimmt Axel Frey die Unternehmensleitung von Harald Seifert und wird ab sofort als neuer CEO der SLG agieren. Mario Wolter steigt im Februar als COO Spedition in die Unternehmensgruppe ein. Hierbei wird er das bestehende speditionelle Geschäft weiterentwickeln.

14 Jahre Teil der Seifert Logistic Group

Axel Frey ist bereits seit 14 Jahren für die SLG tätig. Mit seiner Führungserfahrung in der Rolle als Head of Business Development, war er maßgeblich an den großen Wachstumsphasen 2011/2012 sowie 2016/2017 beteiligt. „Mit Axel Frey habe ich einen Nachfolger gefunden, welcher die gleichen Werte wie ich vertritt. Diese sind in unserem Familienunternehmen in erste Linie das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter und Kunden,“ erklärt Harald Seifert.

Neue Logistikimmobilie im Ulmer Norden

Harald Seifert wird künftig weiter am Unternehmen arbeiten. Er wird strategische Themen wie Mergers & Acquisitions und Bauprojekte betreuen. Das aktuell größte Bauprojekt, auf 90.000 Quadratmetern im Ulmer Norden, geht mit großen Schritten voran. Der erste Teil der Logistikimmobilie ist bereits in Betrieb. Die weiteren Lagerflächen folgen bis zum Sommer 2022. Vollendet wird das Großprojekt, mit dem Umzug in die neue Bürowelt, im dritten Quartal. „Pünktlich zum 75-jährigen Jubiläum finden im November die Feierlichkeiten zur Einweihung und zum Jubiläum statt.“ verkündet Seifert. „Ich freue mich, dass die gesamte Führungsmannschaft sowie die dritte Generation mit Julian Seifert, für die Kunden und die weitere Zukunft des Unternehmens, bereitstehen.“

Der Speditions- und Kontraktlogistikdienstleister

Die Seifert Logistics Group hat sich vom regionalen Marktführer zu einem international operierenden Speditions- und Kontraktlogistikdienstleister entwickelt. Gegründet im Jahr 1947 gehört das Familienunternehmen mit Sitz in Ulm mit mehr als 2.500 Mitarbeitern zu den führenden Logistikdienstleistern in Deutschland. An mehr als 45 Standorten in Europa realisiert die Seifert Logistics Group auf über 800.000 Quadratmeter innovative Beschaffungs-, Produktions- und Distributionslösungen für die Branchen Automotive, Papier, Chemie, Baustoff, Pharma sowie Konsumgüter.