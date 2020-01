Das erwartet die Besucher des Mauerwerkstages 2020 in Ulm

Rund 200 Architekten, Planer, Bauunternehmer, Baustofffachhändler und Handwerker aus Bayerisch-Schwaben und den angrenzenden Regionen erwartet das Ziegelwerk Bellenberg am 30. Januar 2020. Dann startet nämlich der diesjährige Mauerwerkstag in der Messehalle Ulm. Diverse Referenten und eine umfangreiche Begleitausstellung sollen damit einen aktuellen Überblick über die wesentlichen Änderungen und Innovationen in der Baubranche geben.

Vorträge von Experten aus der Branche

„Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die CO2-Bepreisung sind nur zwei Beispiele, die künftig erheblichen Einfluss auf den Wohnungsbau haben werden. Auch das normative Dickicht wächst ständig an und wird immer bedeutsamer für Entwurf, Planung und Ausführung“, erklärte Veranstalter Markus Wiest, Geschäftsführer des Ziegelwerks Bellenberg. Außerdem fügte er an: „Wir freuen uns, dass es uns auch dieses Jahr gelungen ist, namhafte Referenten zu gewinnen, die den Teilnehmern einen aktuellen Überblick geben werden.“

Diplom-Ingenieur Stefan Horschler, Architekt beim Büro für Bauphysik (Hannover) wird die Auswirkungen des GEG, des baulichen Wärmeschutzes und die Nachweisführung zur Energieeinsparverordnung beleuchten. Im Zentrum des Vortrags von Diplom-Ingenieur Hans R. Peters, Vorstandsvorsitzender des Instituts für Bauen und Umwelt e.V. (Berlin) stehen dagegen Ökologie und Nachhaltigkeit mit Blick auf die Herausforderungen und Aufgaben der Baubranche.

Informationen zum Baurecht werden gegeben

Prof. Dr.-Ing. Detleff Schermer, Inhaber der Professur für Bauwerke des Massivbaus und Baustatik an der Ostbayerisch-Technischen Hochschule Regensburg wird erläutern, wie mit Mauerwerk die Hochhausgrenze überschritten werden kann. Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Gerhard Hausladen, Inhaber des Ingenieurbüro Hausladen in Kirchheim bei München und emeritierter Professor für Bauklimatik und Haustechnik an der TU München, geht in seinem Vortrag auf statische und konstruktive Möglichkeiten des Mauerwerkbaus in Abhängigkeit zum baulichen Wärmeschutz und gewünschten Energieeffizienzziel ein. Zum Abschluss werden Hinweise rund um das aktuelle Baurecht von Prof. Jürgen Ulrich, Vorsitzender Richter am Landgericht in Dortmund im Ruhestand, Mitglied des Landesjustizprüfungsamtes des Justizministeriums NRW (Düsseldorf) gegeben.

Über das Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG

Die Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG agiert am Standort Bellenberg seit vielen Jahrzehnten in der Ziegelherstellung. Haupteinsatzgebiete der Ziegel sind Ein- bis Mehrfamilienhäuser sowie Sozial- und Gewerbebauten in Massivbauweise. Im Dreischichtbetrieb werden im bayerisch-schwäbischen Bellenberg Plan- und hochwärmedämmende Außenwandziegel mit herausragenden bauphysikalischen Eigenschaften hergestellt. Die wichtigsten Absatzregionen sind Bayerisch-Schwaben, der Großraum Ulm, der Alb-Donau-Kreis, Oberschwaben sowie die jeweils angrenzenden Gebiete.