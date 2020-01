Das ist das Programm des Mauerwerkstages in Memmingen

Die Memminger Stadthalle soll zum Hotspot der Baubranche werden. Denn am 5. Februar treffen sich dort Architekten und Planer, Bauunternehmer, Handwerker und Baustofffachhändler zum Mauerwerkstag 2020. Veranstalter sind die Ziegelwerke Klosterbeuren, Bellenberg sowie Hörl & Hartmann und die Südwest Ziegel GmbH. Zahlreiche Experten sollen dann in ihren Fachvorträgen über die Neuerungen in Bezug auf das Gebäudeenergiegesetz (GEG), die CO2-Bepreisung sowie Regelungen rund um die Gebäudeplanung Tipps für deren praktische Umsetzung geben.

Thomas Thater: Es ist wichtig, nicht den Überblick zu verlieren

„Die Stichworte Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind in den vergangenen Jahren gerade auch in der Baubranche immer bedeutender geworden. Damit sind auch neue Technologien und Normen verbunden“, erklärt Thomas Thater, kaufmännischer Geschäftsführer des Ziegelwerks Klosterbeuren, „Wichtig ist, dass Architekten, Planer, Bauunternehmer und Handwerker nicht den Überblick verlieren, sondern die neuen Regelungen von Anfang an erfolgreich umsetzen können. Hierfür bietet der Mauerwerkstag den nötigen theoretischen Input.“ Zum Auftakt der Veranstaltung informiert Diplom-Ingenieur Stefan Horschler über die Auswirkungen des neuen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) auf den baulichen Wärmeschutz. Der Architekt und Wärmeschutzberater geht außerdem auf die Nachweisführung zur Energieeinsparverordnung (EnEV) ein. Hierbei beleuchtet er sowohl die aktuellen konstruktiven Themenfelder wie den neuen Wärmebrücken-Katalog und dessen Umsetzung sowie die perspektivischen Auswirkungen des GEG auf Entwurf und Planung.

Fokus auch auf Nachhaltigkeit gelegt

Diplom-Ingenieur Hans R. Peters, Vorstandsvorsitzender des Instituts Bauern und Umwelt e.V., beschäftigt sich auf dem Mauerwerkstag mit den beiden Entwicklungszielen der Ökologie und Nachhaltigkeit. „Beides sind große Begriffe in der modernen Baubranche von heute, sie sind jedoch keinesfalls gleichzusetzen“, erläutert Peters, der Klarheit über Hintergründe und Ziele schaffen will und die dadurch entstehenden Auswirkungen auf den Wohnungsbau aufzeigen möchte.

Wie bedeutend der Geschosswohnungsbau mit Mauerwerk inzwischen geworden ist, möchte Prof. Dr.-Ingenieur Detleff Schermer zeigen: Er klärt auf, wie hochwärmedämmende Mauerziegel sogar für den Hochhausbau zu nutzen sind, und welche Änderungen der Erdbeben-Normung hierfür notwendig sind. Abschließend klärt Prof. Jürgen Ulrich, ehemals Vorsitzender Richter am Landgericht in Dortmund, über neue Gesetze und Urteile im Baurecht auf und zeigt, wie Bauunternehmer Prozesse vermeiden können. Um das Angebot abzurunden, stellt Werner Holfeld neue Technologien und Produkte rund um das Thema „Modernes Bauen mit Ziegeln“ vor.

Matthias Hörl lobt Informationsaustausch vor Ort

Erneut werden beim Mauerwerkstag 2020 in der Memminger Stadthalle neben den veranstaltenden Ziegelherstellern auch eine Vielzahl führender Hersteller aus der Bauindustrie anwesend sein. „Der Klimaschutz liegt mir persönlich sehr am Herzen. Für Bauunternehmer kann die Vielfalt an neuen Technologien jedoch manchmal erdrückend sein“, erläuterte Matthias Hörl, Geschäftsführer der Ziegelwerks Klosterbeuren, „Da ist es natürlich toll, wenn die Teilnehmer direkt hier vor Ort von innovativen Produkten erfahren. Somit können sie sich persönlich mit den Herstellern austauschen und bekommen zusätzliche Informationen direkt aus erster Hand.“