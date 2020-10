Club der Industrie sieht Chancen für Wirtschaft in Neu-Ulm

Blick in die Zukunft

„Auf Abstand“ fand die jährliche Mitgliederversammlung des Clubs der Industrie in 2020 statt. Foto: Club der Industrie

Der Club der Industrie zeigt sich für die wirtschaftliche Entwicklung in der Region Neu-Ulm vorsichtig positiv. Um das Potential vor Ort jedoch stärker zu nutzen, wurden nun vier Vorschläge formuliert. Was sich demnach in der bayerisch-schwäbischen Wirtschaft ändern muss.