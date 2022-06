Beurer Stiftung erweitert Deutschkurs-Projekt

Nach dem erfolgreichen Start im Oktober 2021 erweitert die Beurer-Stiftung ihr GoldenHearts Sprachkurs-Projekt um zwei weitere Deutschkurse für Mütter mit Migrationshintergrund. Das erweiterte Projekt startet an einer zweiten Schule, nämlich der Martin-Schaffner-Grundschule, in Ulm.

Deshalb wurden die Kurse gestartet

Die Kurse sollen den zugewanderten Müttern dabei helfen, ihre Kinder im Schulalltag zu unterstützen und sich gesellschaftlich besser einzufinden. Bereits im Oktober letzten Jahres startete die Beurer-Stiftung mit einem Bildungsangebot an der Albrecht-Berblinger-Grundschule. Mütter mit Migrationshintergrund erhalten seitdem an zwei Nachmittagen pro Woche für 1,5 Stunden Deutschunterricht, während ihre Kinder zeitgleich in der GoldenHearts-Kinderbetreuung untergebracht sind. So können die Mütter unbeschwert lernen und wissen ihre Kinder dabei in guten Händen. Da sich die Kurse seit Beginn großer Beliebtheit erfreuen, hat die Beurer-Stiftung das Angebot erweitert.

20 Mütter nehmen an den neuen Kursen teil

Es haben sich bereits 21 Mütter und 20 Kinder angemeldet. Auch hier lernen diese an zwei Nachmittagen pro Woche für jeweils 1,5 Stunden, während ihre Kinder in der Kinderbetreuung betreut werden. Aktuell nehmen an dem Bildungsangebot der Beurer-Stiftung insgesamt rund 55 Mütter und 31 Kinder aus Ländern wie Syrien, der Türkei, dem Irak und seit einigen Wochen auch aus der Ukraine teil.