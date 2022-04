Beurer in Ulm wird vom Plus X Award ausgezeichnet

Beurer wird vom Plus X Award erneut mit dem Titel „Fachhandelsmarke des Jahres“ ausgezeichnet. Bis 11. März 2022 hatten die Fachhändler Deutschlands die Möglichkeit, für ihre favorisierte Marke abzustimmen und damit die Fachhandelsmarke des Jahres zu wählen. In der Kategorie „Health & Personal Care“ konnte sich der Ulmer Gesundheitsspezialist bereits zum sechsten Mal in Folge durchsetzen.

Patnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Fachhandel

Neben verschiedenen Auszeichnungen, wie der „Marke des Jahrhunderts“ oder dem „Red Dot Design Award“, darf Beurer nun einen weiteren Titel für dieses Jahr entgegennehmen. Deutschlands Fachhändler wurden vom Plus X Award aufgerufen, für ihre favorisierte Marke abzustimmen, die sie als besonders partnerschaftlich, wirtschaftlich attraktiv und somit auszeichnungswürdig empfinden. „Diese Auszeichnung ist für uns ein großes Lob unserer Handelspartner, denn es zeigt, dass wir mit unseren intensiven Maßnahmen, den Fachhandel zu unterstützen, erfolgreich sind“, freut sich Sebastian Kebbe, Geschäftsführer bei Beurer, über die erneute Auszeichnung des Plus X Awards. „Wir bedanken uns bei allen Händlern sehr dafür und nehmen das als Ansporn auf diesem Weg weiterzugehen. Unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Fachhandel ist uns besonders wichtig“, erklärt Sebastian Kebbe weiter.

Meinung der Händler gefragt

Der Plus X Award gilt weltweit als einer der größten Innovationspreise und vergibt jährlich Auszeichnungen, die in die Gütesiegel Innovation, High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalität, Ergonomie und Ökologie aufgeteilt sind. In regelmäßigen Abständen vergibt der Plus X aber auch Sonderauszeichnungen, die die Leistungen von Marken und Unternehmen hervorheben. Dazu zählt auch die „Fachhandelsmarke des Jahres“. Anders alsbei den Gütesiegeln, die von einer Jury ausgewählt werden, ist hierzu die Meinung der Händlergefragt. Bereits zum sechsten Mal in Folge darf sich die Beurer GmbH über diese besondere Ernennung freuen.