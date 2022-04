Beurer eröffnet neues Firmengebäude in Ulm

Mit diesem Großbauprojekt investierte Beurer knapp 13 Millionen Euro an seinem Firmenhauptsitz und bekennt sich zum Wirtschaftsstandort Ulm, mit dem das familiengeführte Unternehmen bereits seit der Firmengründung im Jahr 1919 verbunden ist. Der Neubau bietet Platz für 100 zusätzliche Arbeitsplätze und schafft eine „New Work Kultur" für hybrides Arbeiten.

Der Oberbürgermeister lobt das Unternehmen

Die feierliche Eröffnung beging die Geschäftsleitung von Beurer gestern Abend gemeinsam mit 50 geladenen Gästen, darunter Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch, das Architekten-Team von Nething, die das Großbauprojekt umgesetzt haben sowie weitere Wirtschaftsvertreter, langjährige Partner und Wegbegleiter. Der Oberbürgermeister lobte in seinem Grußwort den Mut von Beurer, als Mittelständler motiviert, innovativ und globalisiert voranzugehen und schätzte gleichzeitig die Bodenständigkeit und Verwurzelung des Ulmer Traditionsunternehmens.

Unternehmen bleibt seinem Standort treu

„Der Neubau war ein absolut notwendiger Schritt, um dem stetigen Wachstum, vor allem der vergangenen 10 Jahre, gerecht zu werden. Mit dem ‚Beurer Campus' schaffen wir einerseits den nötigen Platz, aber auch neue Möglichkeiten für eine digitalisierte Arbeitswelt. Denn Unternehmenskultur lebt ganz stark auch vom Arbeitsumfeld", sagt Marco Bühler, Geschäftsführer der Beurer GmbH, in seinem Vortrag. „Wir möchten mit der Standorterweiterung unsere Position als Innovationstreiber nachhaltig fördern und uns als attraktiven Arbeitgeber in der Region präsentieren. Deshalb war auch von Anfang an klar, dass wir Ulm-Söflingen verbunden bleiben".

Zwischen Tradition und Innovation

Das neue Verwaltungsgebäude stellt eine 2800 Quadratmeter große Nutzfläche zur Verfügung. Neben Büroräumen und mobilen Arbeitsplätzen gibt es einen neuen Haupteingang mit Empfangsbereich und einen Showroom zur Produktpräsentation. Weiterhin können die Mitarbeiter Schulungs- und Meetingräume sowie Kreativ-Inseln zum Austausch mit den Kollegen nutzen- Fokusräume bieten wiederum Rückzugsmöglichkeiten für Online-Meetings oder Ruhearbeit. Es finden sich aber auch immer wieder Anekdoten und Zeitzeugnisse der mehr als 100-jährigen Beurer Geschichte, wie eine Historienwand oder der nach der Gründerin benannte „Käthe-Beurer-Platz" mit Statue zu Ehren des Gründer-Ehepaars.

Lehren aus der Corona-Pandemie

Digitalisierung ist hier die treibende Kraft für neue Denkweisen im Joballtag. Gerade die Herausforderungen der Corona-Pandemie haben gezeigt, dass Flexibilität und ein „hybrides" Büro in der heutigen Arbeitswelt notwendig und sinnvoll sind. Der „Beurer Campus" erfüllt nun die technischen wie räumlichen Bedingungen, dies umzusetzen.