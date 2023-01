Beurer ist eines der „besten Familienunternehmen Deutschlands“

Auszeichnung

Marco Bühler ist der Geschäftsführer der Beurer GmbH. Foto: Beurer GmbH.

Die WirtschaftsWoche hat Familienunternehmen im ganzen Land unter die Lupe genommen und die besten 100 ausgezeichnet. Zum dritten Mal wurde der familiengeführte Mittelstand hinsichtlich Nachhaltigkeit und Innovation unter die Lupe genommen, Beurer konnte sich behaupten und gehört zu den besten 100 Familienunternehmen Deutschlands im Jahr 2022.

In seiner über 100-jährigen Firmengeschichte hat sich das schwäbische Familienunternehmen vom Heizkissenproduzenten zu einem Akteur mit einem Portfolio aus rund 500 Produkten in der Gesundheitsbranche entwickelt. Was 1919 mit der Fertigung des ersten elektrischen Heizkissens mit zwei Mann im eigenen Schlafzimmer begann, ist heute zu einem Unternehmen geworden, das auf der ganzen Welt agiert. Der schwäbische Familienbetrieb beschäftigt heute rund 1.700 Mitarbeiter weltweit und vertreibt die Produkte in mehr als 100 Ländern. Das schwäbische Unternehmen wird mittlerweile in 4. Generation von Marco Bühler, Urenkel des Gründerehepaares, geführt.

So schätzt Marco Bühler die Auszeichnung ein

„Diese Auszeichnung bestärkt uns darin, unseren Weg weiterzugehen. Wir sind mit unseren Produkten und unserer Marke nahe beim Kunden und versuchen, unsere Konsumenten mit einem vielseitigen Portfolio in ansprechendem Design und einem hohen Maß an Qualität und Innovation zu begeistern", freut sich Marco Bühler, Inhaber und Geschäftsführer von Beurer, über die Auszeichnung.

So analysierte die WirtschaftsWoche die Firma Beurer

Durchgeführt wurde die Evaluierung vom Marktforschungsinstitut Innofact. Im ersten Schritt wurden hierzu Familienunternehmen mit einem Umsatz zwischen 250 Millionen und einer Milliarde Euro mit einer Indexkennzahl zur Geschäftsentwicklung aggregiert. Als Basis hierfür dienten die Geschäftszahlen von 2018 bis 2020 und die Einschätzung durch eine wirtschaftsorientierte Zielgruppe. Im Anschluss daran wurde eine Bewertung der 265 bekanntesten Familienunternehmen Deutschlands durchgeführt. Die 1.450 Befragten nahmen Bezug auf Vertrauen, Qualität, Innovation, Nachhaltigkeit und das Image als Firma und Arbeitgeber. Die Experten setzten die Ergebnisse ins Verhältnis zur Geschäftsentwicklung.