Beurer erhält „Höchste Weiterempfehlung“

Beurer erhielt in der Studie „Von Kunden empfohlen“ die Auszeichnung „HÖCHSTE WEITEREMPFEHLUNG“ in der Kategorie Sport und Gesundheit. Damit steht das Ulmer Unternehmen jetzt auf Platz 1 der Rubrik „Elektrogeräte für Gesundheit“. Das Beratungs- und Analyseinstitut ServiceValue hat in Zusammenarbeit mit DEUTSCHLAND TEST und FOCUS MONEY mehr als 610.000 Kundenurteile zusammengefasst. 1.780 Unternehmen aus 170 Branchen wurden dabei überprüft.

So funktionierte die Umfrage

Die Studie befasste sich mit den Fragen: Welche Firmen sind bei der Weiterempfehlung am besten aufgestellt? Wer generiert besonders viele Markenbotschaften? Bevor ein Produkt gekauft wird informieren sich deutsche Konsumenten genau darüber, befragen das persönliche Umfeld oder recherchieren Kundenbewertungen im Internet. Empfehlungen aus dem Bekannten- und Freundeskreis haben mit 47,2 Prozent den größten Einfluss bei Kaufentscheidungen, gefolgt von unabhängigen Vergleichstests und 24,6 Prozent vertrauen auf Amazon-Bewertungen. Die Ergebnisse zeigen auf, welche Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren die meisten Kaufempfehlungen erhalten haben. Nach den ersten Auswertungen der Kundenangaben erhielt jedes Unternehmen einen Empfehlungsscore. Der Übersichtlichkeit halber wurden die Branchen in neun Kategorien mit weiteren Rubriken gruppiert. Das Unternehmen mit dem höchsten Empfehlungsscore in seiner Rubrik und somit Branchensieger erhielt die Auszeichnung „Höchste Weiterempfehlung“.

Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet. In seinem Segment ist das Unternehmen heute in mehreren Produktsparten eines der führenden: unter anderem als ein Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit circa 1.000 Mitarbeiter.