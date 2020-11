Beurer aus Ulm für digitale Transformation ausgezeichnet

Die gemeinsame Initiative der Telekom und der WirtschaftsWoche hat es sich zur Aufgabe gemacht, im Rahmen des „Digital Champions Awards“ digitale Vorreiter aus dem deutschen Mittelstand zu prämieren, welche die digitalen Lösungen besonders konsequent oder innovativ einsetzen.

In der Kategorie „Digitale Transformation Mittelstand“ wurden Aspekte wie digitales Kundenerlebnis, digitale Strategien, Produkte und Dienstleistungen, das Geschäftsmodell, digitale Prozesse und Organisation, IT und Infrastruktur, Wirtschaftlichkeit sowie Kultur, Leadership und Führung näher betrachtet. Beurer hat sich der digitalen Herausforderung gestellt und darf sich über die Bronzemedaille freuen.

„Beurer befindet sich gerade mitten in einem spannenden Prozess der digitalen Transformation. Digitale Prozesse finden bei uns in sehr unterschiedlicher Weise statt. Wir haben Produktlösungen mit App-Anbindung, sind vor vielen Jahren in den E-Commerce Bereich eingestiegen, haben mittlerweile einen eigenen Web-Shop gelauncht und arbeiten mit einem CRM-System, das es uns ermöglicht, noch individueller auf Kundenwünsche einzugehen. Außerdem finden intern sehr viele digitale Prozesse statt, um Abläufe zu optimieren und zu automatisieren“, so Kerstin Glanzer Marketingleiterin der Beurer GmbH.

Über Beurer

Beurer wurde im Jahr 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktsparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit rund 1000 Mitarbeiter.