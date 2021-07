Beurer aus Ulm baut Standort in Ungarn aus

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Corona-Pandemie stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Mangelhafte Materialverfügbarkeit, Produktionsverzögerungen und Lieferengpässe aufgrund langer Transportwege sind nur einige Beispiele. Der Ulmer Gesundheitsspezialist Beurer habe dies laut eigener Aussage früh erkannt und stelle einen Teil des über 500 Produkte starken Sortiments bereits seit über 30 Jahren in Ungarn her. Mithilfe der Corona-Investitionsprogramme konnte das Land Ungarn Beurer mit insgesamt 1,36 Millionen Euro beim Ausbau des Standorts zur europäischen Produktionsstätte für Medizinprodukte unterstützen. Nun wurde die neue Produktionshalle eingeweiht.

Die neue Fertigungshalle von Beurer in Ungarn. Foto: Beurer

Standorteröffnung in Ungarn

Bei der Eröffnung am Beurer Produktionsstandort vor Ort in Veszprém dabei waren neben dem Team von Beurer Ungarn auch die deutschen Geschäftsführer Marco Bühler und Oliver Neuschl sowie der ungarische Außenhandel- und Außenminister mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft. Mit dem staatlichen Zuschuss als Investitionsunterstützung vom Land Ungarn wurde Beurer als deutsches Unternehmen gefördert, das trotz schwerer Pandemie-Bedingungen weiterhin in innovative Projekte investiert und Arbeitsstellen gesichert hat.

Die neue Halle in Ungarn. Foto: Beurer

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Produktion in Europa mit der Erweiterung des Standorts Ungarn deutlich ausbauen können. So setzen wir ein Zeichen für starke deutsche Marken im europäischen Handel und können unabhängiger von internationalen Lieferketten agieren. Das schafft nicht zuletzt auch mehr Flexibilität", sagt Beurer Geschäftsführer Marco Bühler im Rahmen der Feierlichkeiten.

Produktion seit 1992

Beurer produziert im ungarischen Veszprém bereits seit 1992 das gesamte Sortiment rund um schmiegsame Wärme. In den vergangenen acht Monaten wurde das Werk unter der Leitung von Managing Director Csaba Soós zur europäischen Produktionsstätte für Medizinprodukte ausgebaut. Die neue Werkshalle umfasst zwei Etagen mit insgesamt 3.000 Quadratmeter Fläche für Produktionslinien und entsprechende Büros sowie ein Hochregal-Lager mit 1.250 Quadratmeter. Beurer kann die Kapazitäten seiner Produktion in Europa damit erweitern und stellt hier neben den Wärmeprodukten wie Heizkissen und -decken auch Produkte für den Medical-Bereich her, darunter medizinischen Mund-Nasenschutz, Infrarotlampen, ab 2022 Blutdruckmessgeräte und ab 2023 auch kontaktlose Fieberthermometer.

Im Juni wurde bekannt: Das Ulmer Unternehmen Beurer zählt wiederholt zu den Preisträgern des German Brand Award.

Die Eröffnungsfeier bei Beurer in Ungarn. Foto: Beurer