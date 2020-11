Augsburger Datac als „Attraktiver Arbeitgeber“ zertifiziert

Bereits seit zwei Jahren zählt Datac Kommunikationssysteme aus Augsburg im Rahmen des Wettbewerb Great Place to Work zu den besten Arbeitgebern in der ITK-Branche. Nun wurde das IT-Unternehmen zusätzlich als „Attraktiver Arbeitgeber“ zertifiziert. Grundlage des Zertifizierungsprogramms „Great Place to Work Certified“ ist ein unabhängiges, anonymes Feedback der Mitarbeitenden sowie die Analyse der Maßnahmen und Programme der Personalarbeit von Datac.

„Wir freuen uns sehr, dass uns unsere Mitarbeitenden so positiv in der anonymen Befragung bewertet haben,“ betont Sabine Erlebach, Geschäftsführung Datac. „Dies bestätigt unser Bemühen, Respekt, Vertrauen und Teamgeist als zentrale Pfeiler unserer Unternehmenskultur zu etablieren. Wir setzen Wert auf glaubwürdige und faire Führung sowie eine aktive Förderung unseres Teams.“ Jede Zertifizierung gebe jedoch laut Erlebach auch wertvolle Impulse, sich als Arbeitgeber weiterzuentwickeln.

Datac Kommunikationssysteme unterstützt Unternehmen bei der digitalen Transformation. Das IT-Haus realisiert digitale Arbeitsplatzumgebungen und entwirft Kunden ganzheitliche Lösungen für digitalisierte Arbeitswelten. Die besondere Kompetenz liegt dabei auf der Entwicklung und Implementierung individueller Strategien für die Optimierung von Kommunikations- und Geschäftsprozessen mit Microsoft Office 365, Skype for Business und Microsoft Teams. Bei der Gestaltung von IT-Arbeitsplatzmodellen für ein mehr an Kommunikation und Kollaboration setzt Datac unabhängig auf verschiedene Hersteller.