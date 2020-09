Ausbildungsmarkt im Landkreis Neu-Ulm verhält sich „stabil“

Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth erläutert die aktuelle Entwicklung am Arbeitsmarkt Neu-Ulm: „Der Arbeitsmarkt in der Region steht weiter unter Druck. Neben den enormen negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie seit diesem Frühjahr und den sich bereits seit letztem Jahr abzeichnenden konjunkturellen Schwächen einzelner Wirtschaftszweige macht sich in den Sommermonaten - wie jedes Jahr - auch ein saisonaler Einfluss auf den Arbeitsmarkt bemerkbar. In der bayerischen Ferienzeit sind häufig auch die Personalchefs im Urlaub. Dadurch erfolgen weniger Einstellungen. Zudem enden schulische oder betriebliche Ausbildungen und die jungen Menschen können nicht immer nahtlos in eine Anschlussbeschäftigung einmünden. Aktuell sind 555 Personen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren arbeitslos gemeldet, 102 mehr als im Juli und 250 mehr als vor einem Jahr.“

Arbeitslosenquote erneut angestiegen

Außerdem stieg die Arbeitslosigkeit im Landkreis Neu-Ulm im August nochmals an. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 3,8 Prozent. Im Vergleich: Es waren 3,6 Prozent im Vormonat und 2,2 Prozent im Vorjahr. In einem August war die Quote zuletzt im Jahr 2009 höher und lag im Jahr 2010 auf dem gleichen Wert. Derzeit sind 3.919 Menschen ohne Arbeit, das sind 167 mehr als vor einem Monat und 1.639 mehr als vor einem Jahr. „Leicht zuversichtlich stimmt, dass die Abmeldungen in eine Erwerbstätigkeit von Monat zu Monat steigen. Im August haben sich deswegen 314 Menschen aus der Arbeitslosigkeit abgemeldet. Auch die Nachfrage nach Arbeitskräften zieht wieder an. Das lässt für die kommenden Monate hoffen“ so der Agenturleiter weiter.

Ausbildungsmarkt in der Region zeigt sich stabil

Im Landkreis Neu-Ulm meldeten sich seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober letzten Jahres 1.031 Bewerber um Berufsausbildungsstellen, das sind 8,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig wurden von den Arbeitgebern 1.204 Berufsausbildungsstellen gemeldet – das entspricht einem Plus von 8,8 Prozent.

„Erfreulicherweise verhält sich der Ausbildungsmarkt in unserer Region recht stabil. Die Arbeitgeber sind trotz der Krise weiterhin bereit auszubilden, um sich auch für die nächsten Jahre die dringend benötigten Fachkräfte zu sichern. Auch zum jetzigen Zeitpunkt bestehen noch gute Chancen für Schulabgänger, die noch keine Ausbildungsstelle oder eine andere Alternative haben, im Herbst mit einer Berufsausbildung zu beginnen. Hier kann ich nur jedem raten, sich so bald wie möglich mit unserer Berufsberatung in Verbindung zu setzen“ berichtet Richard Paul.