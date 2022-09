Agentur für Arbeit Ulm gibt Wechsel in der Führungsspitze bekannt

Personalie

Die Agentur für Arbeit in Ulm. Foto: Agentur für Arbeit Ulm

Die Ulmer Arbeitsagentur verabschiedet zum Monatswechsel seine bisherige Leiterin Nicole Schwab. Wer nun die Nachfolge antritt.

Erst im Dezember des vergangenen Jahres kehrte die 43-Jährige an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Bereits im Jahr 2016 leitete Schwab die operative Geschäftsführung in Ulm. Nun verlässt sie die Agentur für Arbeit ein zweites Mal. Ihre Leitung war kommissarisch und wird nun an Dr. Torsten Denkmann übertragen. Am 1. September übernimmt der 49-Jährige dann die Geschicke der örtlichen Arbeitsagentur. Er war zuletzt Geschäftsführer Operativer Service der Arbeitsagentur Halle.

Seit 2008 ist Denkmann bei der Bundesagentur für Arbeit. Seine Laufbahn begann in der Regionaldirektion Baden-Württemberg als Nachwuchskraft für den höheren Dienst. Seither ist der promovierte Politikwissenschaftler in verschiedenen leitenden Positionen tätig. Unter anderem war er dies bei den Agenturen für Arbeit in Offenburg und Stuttgart und in der Nürnberger Zentrale. Nun ist der gebürtige Mechernicher als Vorsitzender der Geschäftsführung verantwortlich für die Belange der Agentur für Arbeit Ulm.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, auf die Menschen und die Region. Die enge Zusammenarbeit mit starken Partnern aus Wirtschaft, Verbänden und Verwaltungen möchte ich weiterführen und setze dabei auf die Kompetenz und das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ulm, Ehingen und Biberach“, sagt Dr. Denkmann vor seinem Dienstantritt.

Für den neuen Agenturleiter wird die Aus- und Weiterbildung arbeitsloser Menschen sowie die Qualifizierung Beschäftigter ein zentrales Thema sein. Darüber hinaus soll für junge Menschen ein reibungsloser Übergang von der Schule in den Beruf gewährleistet werden. Dies gelinge am besten, wenn alle Partner am Arbeitsmarkt weiterhin an einem Strang ziehen, meint Dr. Denkmann. Insbesondere gelte das in Zeiten unsicherer wirtschaftlicher und politischer Rahmenbedingungen.