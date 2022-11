50 Jahre Esta: Feierstunde mit zwei IHK-Präsidenten

Jubiläum

v. l.: Dr. Andreas Kopton (Präsident IHK Schwaben), Petra Engstler-Karrasch (Hauptgeschäftsführerin IHK Ulm), Dr. Peter Kulitz (geschäftsführender Gesellschafter ESTA), Dr. Jan Stefan Roell (Präsident IHK Ulm), Dr. Marc Lucassen (Hauptgeschäftsführer IHK Schwaben). Foto: Esta Apparatebau GmbH

Zum 50-jährigen Firmenjubiläum des Absaug- und Schwimmbadtechnik-Unternehmens Esta Apparatebau GmbH & Co. KG würdigten die IHK Ulm und Schwaben das Familienunternehmen für seine unternehmerische Leistung in der Region. Wieso die Zeichen trotz Corona-Pandemie und Energiekrise auf Wachstum stehen.

„Es kommt nicht alle Tage vor, dass zwei IHK-Präsidenten mit ihren Hauptgeschäftsführern gleichzeitig zum Jubiläum eines Unternehmens gratulieren“, verkündete Esta Geschäftsführer Dr. Peter Kulitz zu Beginn der Feierstunde freudig. Als ehemaliger Ulmer IHK-Präsident sprach er dabei aus eigener Erfahrung. Sein Absaug- und Schwimmbadtechnik-Unternehmen ist nämlich Mitglied in beiden IHKs und konnte sich daher über Glückwünsche im Doppelpack freuen: Die IHK-Präsidenten aus Ulm und Augsburg, Dr. Jan Stefan Roell und Dr. Andreas Kopton, kamen nebst den Hauptgeschäftsführern und weiteren Vertretern der IHKs eigens nach Senden, um die Jubiläumsurkunden zu überreichen.

Die ersten Schritte wurden in der Privatwohnung des Firmengründers gemacht

„Esta wäre eigentlich schon älter, wenn die IHK nicht gewesen wäre“, schmunzelte Kulitz in seiner Begrüßung und plauderte aus dem Nähkästchen: „Die IHK trat im Jahr 1971 der Eintragung ins Handelsregister entgegen, weil sie der Ansicht war, dass Esta noch nicht den Umfang eines vollkaufmännischen Geschäftsbetriebs erreicht habe“. Dass dies Voraussetzung für eine Firmengründung gewesen sein sollte, war ‚überraschend’. Das Registergericht vertröstete daraufhin den Firmengründer um ein Jahr, dann sollte es klappen: Die Esta Apparatebau GmbH & Co. KG war gegründet und wurde von Dr. Peter Kulitz’ Vater Günter zunächst aus dem 16 Quadratmeter großen Büro seiner Ulmer Privatwohnung geführt.

Corona-Pandemie verhalf dem Unternehmen zu Wachstum

Inzwischen zählt das Familienunternehmen rund 200 Mitarbeiter, davon 40 Auszubildende. Auch jetzt ständen die Zeichen weiterhin auf Wachstum, berichtete der Geschäftsführer. Für die beiden getrennten Geschäftsbereiche „Absaugtechnik“ und „Pools und Wellness“ sollen am Standort Senden zusätzliche Lager- und Produktionsflächen eingerichtet werden. Denn selbst die Corona-Pandemie bescherte dem Unternehmen Aufwind, dank des großen Bedarfs an Luftreinigern sowie der boomenden Nachfrage nach Pools und Schwimmbadzubehör, die im Onlinehandel vertrieben werden.

Energiekrise trifft auch Esta mit steigenden Preisen

Angesichts der sich zuspitzenden Energiekrise sieht sich Esta mit seinem regenerativen Energie-Plus-Firmengebäude gut gewappnet: „Davon losgelöst, sind auch wir vor schwierige Herausforderungen gestellt, denn die Inflation trifft uns mit fast täglich steigenden Materialpreisen“, merkte Peter Kulitz an. In ihrer Komplexität sei es eine Mammutaufgabe, die Nachfrage mit der Preisentwicklung und der Kapazitätsplanung vor dem Hintergrund immer wieder auftretender Störungen in der Lieferkette in Einklang zu bringen.

Herzblut als Schlüsselfaktor für ein erfolgreiches Unternehmen

Die IHK-Präsidenten Dr. Jan Stefan Roell und Dr. Andreas Kopton hoben in ihren Ansprachen die unternehmerische Leistung Estas in den letzten 50 Jahren hervor. Kopton machte deutlich, was ein erfolgreiches Familienunternehmen ausmacht: An erster Stelle steht der Unternehmer selbst, der meist als Hauptverantwortlicher mit viel Herzblut agiert und im Idealfall voll und ganz auf seine Mitarbeiter vertrauen kann. Dr. Andreas Kopton beglückwünschte Kulitz dazu und lobte das nachhaltige Geschäftsmodell und das werteorientierte Management.

Esta Geschäftsführer zeigt sich dankbar

Zum feierlichen Abschluss überreichten die beiden IHK-Präsidenten mit ihren Hauptgeschäftsführern dem IHK-Ehrenpräsidenten Peter Kulitz, diesmal in seiner Eigenschaft als geschäftsführender Gesellschafter von Esta, die IHK-Urkunden für das 50- jährige Bestehen seines Unternehmens. Dabei versäumte Kulitz es nicht, sich auch bei den Mitarbeitern, dem Führungskreis sowie dem Geschäftsführer Philipp Raunitschke für ihren unermüdlichen Einsatz zu bedanken. Denn ohne sie wäre das Unternehmen nicht da, wo es heute steht, und hätte er nicht so viel Zeit für seine langjährigen IHK-Aktivitäten haben können, stellte der Inhaber klar.