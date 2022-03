Warum sich ein Berufsabschluss in Bayerisch-Schwaben lohnen kann

„Es gibt viele gute Gründe, einen Berufsabschluss zu erlangen. Der Fachkräftemangel steigt und der Wirtschaft fehlen in vielen Branchen und Regionen qualifizierte Fachkräfte. Wer sich heute ausbilden lässt, ist morgen gesuchte Fachkraft. Diese werden besser entlohnt als angelernte Arbeitskräfte, müssen seltener den Arbeitgeber wechseln und sind seltener arbeitslos. Ein Berufsabschluss ist also eine wichtige Grundlage für ein erfolgreiches und selbstbestimmtes Erwerbsleben,“ plädiert sie in einer Pressemitteilung.

In welche Richtung es bei der Vielzahl an dualen Ausbildungsberufen und unterschiedlichen Studiengängen gehen soll, sei nicht immer leicht zu finden. Hier wolle die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen bei allen aufkommenden Fragen zu Ausbildung, Studium und Beruf individuelle Unterstützung und Beratung ermöglichen. Den Berufswünschen entsprechend soll hier mithilfe der Adressen von Betrieben mit Bedarf auch die Ausbildungsplatzsuche glücken. Im Vordergrund stehe dabei ein persönliches Beratungsgespräch. Die Beratung könne aber auch per Videochat stattfinden. Der Inhalt dieser Gespräche werde streng vertraulich und auch per Video datenschutzkonform behandelt.

Die Initiative „Zukunftsstarter“ ermögliche jungen Erwachsenen zwischen 25 und 35 Jahren, die keinen Berufsabschluss haben, die Chance auf einen beruflichen Neustart durch Umschulungen oder Aus- und Weiterbildungen. Die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen unterstütze auf dem Weg zu einem anerkannten beruflichen Abschluss. Zur Klärung der beruflichen Perspektiven sollen die persönlichen Voraussetzungen für eine abschlussorientierte Qualifizierung herangezogen werden

Auch bei Problemen während der Lehre gibt die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen an, Auszubildende sowie Ausbildungsbetriebe unterstützen zu wollen. „Falls es während der Ausbildungszeit mal nicht so rund läuft, sollte frühzeitig ein Gespräch mit der Berufsberatung geführt werden, um einem drohenden Ausbildungsabbruch entgegenzuwirken. Das Förderinstrument der As-sistierten Ausbildung bietet vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten, wie z. B. Stütz- und Förderunterricht, Förderung von fachtheoretischen Kenntnissen bis hin zu sozialpädagogischer Betreuung, damit eine Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen werden kann und der Einstieg in den Betrieb gelingt. Die Erfolgsquoten dabei sind sehr gut – 90 Prozent der geförderten Jugendlichen erreichen dadurch ihren angestrebten Berufsabschluss“, berichtet die Agenturleiterin Maria Amtmann.