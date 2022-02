Agentur für Arbeit feiert App-Geburtstag im Allgäu

Die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen will sich mit einer hauseigenen App weiter in Richtung Digitalisierung bewegen. Nun zieht sie ein Fazit und gibt einen Ausblick in die Zukunft.

Die Kunden-App „BA-mobil“ wurde seit ihrer Einführung vor einem Jahr um weitere Funktionen ergänzt wie die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen berichtet. Mit den Downloadzahlen und den bisherigen Resonanzen sei das Institut äußerst zufrieden. Mit der App hat die Agentur die Möglichkeit Informationen und Mitteilungen auf den Smartphones ihrer Nutzer bereitzustellen. Etwa 200.000 Mal ist die Anwendung seit der Veröffentlichung heruntergeladen worden.

Rückblick auf das erst Jahr Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Dr. Markus Schmitz, Generalbevollmächtigter der Bundesagentur für Arbeit resümiert: „Vor einem Jahr erblickte mit der Kunden-App ein weiterer Neuzugang der BA-Apps das Licht der Welt. Von Monat zu Monat erweitern wir die Funktionen für unsere Kundinnen und Kunden - gerade auch anhand des Kunden-Feedbacks. Die App „BA-mobil“ ist die „BA to go“ und mit ihrer bequemen, schnellen und sicheren Handhabung ein weiteres wichtiges Puzzleteil bei der Digitalisierung unserer Behörde.“

Weitere Verbesserungen geplant Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Im letzten Jahr gingen zunächst Funktionen wie ein Mitteilungsservice, Termine, Kontakt und persönliche Daten an den Start. Inzwischen beinhalte die App zehn Funktionen, die stetig weiterentwickelt werden. Die App werde auch in diesem Jahr um weitere ergänzt. Das Feedback der Kunden bilde dabei die Grundlage für deren schrittweisen Ausbau. Die App richte sich an alle, die ein Bundesagentur für Arbeit-Benutzerkonto und einen persönlichen Ansprechpartner in ihrer Agentur für Arbeit haben. Mit ihr sollen vereinbarte Termine einsehbar sein und auch Vermittlungen erfolgen können.