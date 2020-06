Therme Bad Wörishofen darf wieder öffnen

Die Staatsregierung hat am 15. Juni bekannt gegeben, dass ab 22. Juni auch in Bayern wieder Thermen öffnen dürfen. Daraufhin teilte der Geschäftsführer der Therme Bad Wörishofen, Jörg Wund, mit, dass ab 27. Juni auch in Bad Wörishofen wieder die Tore für die Besucher offen stehen.

Corona-Auflagen sollen zu späterem Zeitpunkt erläutert werden

Am 27. Juni startet demnach die Therme Bad Wörishofen mit ihrem beliebten Familien-Samstag wieder in die Zeit nach Corona. Ab 9 Uhr soll für die Gäste geöffnet werden. Mit dem Neuanfang kommen selbstverständlich auch eine Reihe von offiziellen Auflagen, die die weitere Verbreitung des Virus einschränken sollen. Laut Auskunft der Therme sollen diese erst zu einem späteren Zeitpunkt konkretisiert werden. Aktuell stehe Bad Wörishofen noch in engem Austausch mit den Behörden, um die Einschränkungen zu klären. Die weitläufigen Wasser- und Ruheflächen sollen es jedoch ermöglichen, die Abstandsregeln gut umzusetzen.

Auszeichnung mit „Focus Money Award“



Die Therme Bad Wörishofen der Unternehmensgruppe Wund wurde Anfang 2019 mit dem „Focus Money Award“ ausgezeichnet. Vor allem die Kriterien Kunden-Zufriedenheit und Gesundheitsvorsorge lieferten die Basis für das positive Ergebnis. Bereits im Jahr davor hat die Therme dieselbe Auszeichnung erhalten. Zentrales Bewertungs-Kriterium war hierbei die Zufriedenheit, als Resultat aus bereits gesammelten Erfahrungen. Anbieter mit der höchsten Kunden-Zufriedenheit innerhalb eines Themenbereiches, wie die Therme Erding und ihre Partnerthermen, dürfen fortan die Auszeichnung „Bester“ tragen.

Über die Therme Bad Wörishofen

Die Therme Bad Wörishofen besteht seit rund 15 Jahren. Vergangenen Herbst konnte das Wellness-Bad dann seinen 10-millionsten Besucher noch vor dem 15-jährigen Jubiläum begrüßen. Im Jahr 2018 bot die Therme Bad Wörishofen rund 200 Arbeitsplätze. Die Anzahl der erwarteten Besucher belief sich im Vorjahr auf über 700.000. Die Gesamtbaukosten beliefen sich auf rund 42.000.000 Millionen Euro.