Stadt Memmingen verschärft Corona-Regeln

Die Stadt Memmingen hat am 24. Oktober den erhöhten Schwellenwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tage überschritten. Mit 52 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen liegt Memmingen laut Robert-Koch-Institut bei einem Inzidenzwert von 117,9. Memmingen hat damit die dunkelrote Stufe der Corona-Ampel in Bayern erreicht. Damit gilt entsprechend der bayernweiten Regelungen gilt für mindestens sechs Tage nach Erreichens des Wertes Folgendes:

