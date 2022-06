Stadt Memmingen verabschiedet Beschäftigte in Ruhestand

Dabei bedankte er sich im Namen der Stadt außerdem für ihren ausdauernden Einsatz: „Nach dem jahrelangen Einhalten von Dienstplänen und Vereinbarungen sind sie nun frei und können tun und lassen, was Sie wollen. Genießen Sie es! Sie haben es sich verdient“, fand Manfred Schilder bei der kleinen Feier im Rathaus.

Kleine Präsente als Dankeschön

Als Anerkennung für die langjährigen Dienste überreichte der Rathauschef Sekt, Blumen und eine historische Stadtansicht an die ausscheidenden Mitarbeiter. In Rente geht Luzia Aulich, sie war über 43 Jahre bei der Stadt und arbeitete zuletzt als Verwaltungsamtfrau im Bauverwaltungsamt. Ebenfalls über 40 Jahre war Georg Hasel als Forstwirt beim Forstamt der Stadt Memmingen tätig.

Diese Mitarbeiter gingen in Altersteilzeit

In die Altersteilzeit verabschiedet wurde Wilhelm Schedler, der als Waldarbeiter ebenfalls im Forstamt angestellt war. Im Gruppenklärwerk in Heimertingen war Peter Leichtle als Industriemeister tätig, er tritt ebenfalls in die Freistellungsphase der Altersteilzeit ein. Antonia Sperling wirkte bereits seit Ende der 1990er Jahre im Kindergarten Wartburgweg, zuletzt war sie dort als Gruppenleiterin aktiv. Als Pflegerin und Wohnbereichsleiterin kam Veronika Ullmann ins Seniorenheim Bürgerstift und war dort seit über 14 Jahren als Pflegedienstleiterin beschäftigt.