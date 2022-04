Hilfsgüter aus Memmingen nach Tschernihiw in der Ukraine

Die Solidarität mit der Ukraine und vor allem mit der Partnerstadt Tschernihiw ist in Memmingen enorm. Insgesamt drei Lastwagen machten sich auf den Weg in die Partnerstadt, beladen mit Sachspenden wie Baby- und Hygieneartikeln, Schlafsäcken, Medikamenten und Lebensmitteln. Gesammelt wurden die Spenden unter der Federführung der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Koopertation mit allen Hilfsorganisationen in der ehemaligen Rinderbesamung. Memminger Bürger, Schulen, Vereine und Verbände brachten sie an drei Terminen vorbei.

Oberbürgermeister bedankt sich bei den Helfern

„Endlich kann sich ein erster Hilfstransport mit den dringend benötigten Hilfsgütern auf den Weg nach Tschernihiw machen. Ich danke allen, die sich an der Spendenaktion beteiligt haben, herzlich. Jeder Artikel zählt und ist eine wertvolle Unterstützung für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine“, betont Oberbürgermeister Manfred Schilder.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Nahrungsmittelspenden

Das Verladen der Ware auf die LKW wurde ehrenamtlich über das Technische Hilfswerk (THW) organisiert, das auch bei der Sammlung der Spenden tatkräftig unterstützte. Zudem gehen noch weitere Lebensmittel nach Tschernihiw von Alex Pade aus Memmingen und seinem langjährigen Geschäftsfreund, Rüdiger Gollücke aus Kehl am Rhein, beide langjährig im Lebensmittelbereich unternehmerisch tätig. Sie haben die ersten zwölf LKW mit Lebensmittelspenden auf den Weg nach Tschernihiw gebracht. Weitere circa 40 LKW sollen im April folgen. Auch das Memminger Unternehmen Gefro bestückte die LKW mit zahlreichen Paletten an Suppe, Nudeln und eiweißreichen Gerichten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Großes Engagement der Stadt

„Ich sehe mit großer Anerkennung und auch mit Stolz, wie sehr die Stadt Memmingen sich für die ankommenden Menschen, wie auch für die Belange unserer Partnerstadt Tschernihiw einsetzt. Dieses Engagement unterstützt Gefro von ganzem Herzen großzügig mit wertvollen Nahrungsmittelspenden“, so Thilo Frommlet, Vorstand der Gefro Stiftung.

Finanzierung des Transports

Die Dachser Se übernimmt die gesamten Kosten der drei Transporte in das Malteser International & Saint Nicolaus Foundation Help Сenter nach Polen. Von dort aus werden die Hilfsgüter, vier Paletten Medizin, 46 Paletten Lebensmittel und 40 Paletten Baby- und Hygieneartikel, Decken, etc. direkt nach Tschernihiw weiter transportiert. Den Kontakt zu den Maltesern International hatte Bruno Ollech, stv. Bezirksgeschäftsführer des Malteser Hilfsdienstes, im Rahmen einer Reise durch Polen an die ukrainische Grenze, herstellte.