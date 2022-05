Karin Kinzer wird Leiterin des Hochbauamts Memmingen

Der leitende Baudirektor des Hochbauamts Memmingen, Fabian Damm, gibt Amtsleitung zur Entlastung an die Architektin Karin Kinzer ab. So begrüßt Oberbürgermeister Manfred Schilder karin Kinzer in Memmingen.

Seit 20 Jahren ist die Diplomingenieurin und Architektin Karin Kinzer bereits für die Stadt Memmingen tätig und hat viele Bauprojekte im Hochbauamt geleitet. 2016 übernahm sie die stellvertretende Amtsleitung und wurde nun von Oberbürgermeister Manfred Schilder als Leiterin des Hochbauamts eingeführt. „Mit Karin Kinzer übernimmt eine erfahrene Architektin mit hervorragender Expertise die Leitung des Hochbauamts. Ich freue mich sehr darüber!“, würdigte der Oberbürgermeister bei einer Feierstunde im Rathaus. Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Vergrößerung des Referats Bauen und Umwelt Karin Kinzer folgt Leitendem Baudirektor Fabian Damm in der Amtsleitung nach. Damm gibt die Amtsleitung zur Entlastung ab. Er leitet das Referat Bauen und Umwelt der Stadt Memmingen, das durch die Neuorganisation der Stadtverwaltung um zwei weitere Ämter wächst. Hinzu kommen das neue Amt Umwelt und Klima sowie das Amt für Abfallwirtschaft und Abwasser (früher Amt für Technischen Umweltschutz). „Ich danke Ihnen für die souveräne und umsichtige Leitung des Hochbauamts“, richtete sich Oberbürgermeister Schilder an Fabian Damm. „Die Leitung des Referats und des Hochbauamts in Personalunion ist aufgrund der deutlichen Vergrößerung des Referats zukünftig einfach nicht mehr zu stemmen.“ Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Vertraut mit der Stadtentwicklung Karin Kinzer war nach dem Architekturstudium ab 1995 in mehreren Architekturbüros und im Stadtplanungsamt der Stadt München tätig. 2002 wechselte die gebürtige Erkheimerin ins Hochbauamt der Stadt Memmingen. Mit der baulichen Entwicklung der Stadt ist sie bestens vertraut. „Sie bringen fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in die Amtsleitung ein, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, betonte Oberbürgermeister Schilder. „Wir haben viel vor im Hochbau.“ Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform