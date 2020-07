Stadt Memmingen erwirbt Grundstücke von Ikea

Die Stadt Memmingen hat in einer Plenumssitzung beschlossen, die Ikea-Grundstücke am Autobahnkreuz zu erwerben. Was mit dem Gelände in Zukunft passieren soll und was ein möglicher Neubau für das Klinikum Memmingen damit zu tun hat.

Die Stadt Memmingen wird vom schwedischen Möbelkonzern Ikea die Grundstücke am Autobahnkreuz A96/ A7 erwerben, auf denen Ikea den Bau einer Filiale geplant hatte. Dies hat der Stadtrat am Dienstag, den 28.07.2020, in einer nichtöffentlichen Plenumssitzung einstimmig entschieden. Die Grundstücke umfassen eine Fläche von rund 15 Hektar. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Memmingen hat Planungshoheit über Gelände „Ich freue mich, dass dieser Grundstückskauf nun realisiert werden kann. Dem sind sehr viele Gespräche mit Vertretern der Ikea-Konzernleitung vorangegangen“, betont Oberbürgermeister Manfred Schilder. „Die Stadt hat mit dem Kauf der Grundstücke die Planungshoheit über das Gelände. Dies ist auch die Basis für einen möglichen Neubau des Klinikums“, erklärt Schilder weiter. Kein Ikea-Standort in Memmingen In den vergangenen Jahren hatte Ikea mehrere Grundstücke erworben mit dem Ziel, eine Filiale des Möbelkonzerns zu errichten. Im März 2019 teilte die Konzernleitung dann überraschend mit, dass der Standort Memmingen mit einem Einrichtungshaus und einem Fachmarktzentrum aufgrund einer Neustrukturierung des Konzerns nicht weiterverfolgt wird. Außerdem hieß es, dass das Konzept wirtschaftlich nicht tragbar sei. „Seit dem vergangenen Jahr steht fest, dass wir in Deutschland keine neuen Standard-Einrichtungshäuser mehr planen. In den vergangenen Monaten haben wir uns daher intensiv damit beschäftigt, ob sich am Standort Memmingen auch ein flexibleres Modell realisieren lässt“, hat uns Ikea Deutschland auf Anfrage unserer Redaktion im Jahr 2019 mitgeteilt. Möglicher Neubau für Klinikum Memmingen Im März 2020 hatte der Stadtrat entschieden, einen Bebauungsplan für das Gebiet am Autobahnkreuz aufzustellen. In diesem Zusammenhang wurde auch ein möglicher Neubau für das Klinikum Memmingen als Ersatz für den Bestand an der Bismarckstraße diskutiert.