Ikea Augsburg öffnet am Montag wieder

Bayern hat entschieden, dass die 800-Quadratmeter-Begrenzung für den Einzelhandel aufgehoben wird. Daher wird IKEA am 11. Mai das Einrichtungshaus in Augsburg wieder öffnen.

Das gibt es für Kunden zu beachten:

Der Zutritt zum Einrichtungshaus wird so gesteuert, dass sich maximal eine Person pro 20m² Verkaufsfläche im Einrichtungshaus aufhält. Auf diese Weise lässt sich ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern in allen Bereichen gewährleisten.

Die Besucher werden mit Hausdurchsagen und einer deutlich sichtbaren Kommunikation vor, am und im Einrichtungshaus auf die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln aufmerksam gemacht.

Um Warteschlangen zu vermeiden und den Kundenstrom zu entzerren, gelten weitestgehend die bisherigen, regulären Öffnungszeiten - über einzelne lokale Abweichungen informiert IKEA auf der Website

Das Kundenrestaurant, Bistro, Småland sowie alle Spielbereiche bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

An allen Beratungsständen, Kassen und Tresen sind Plexiglas-Scheiben installiert. Die Mitarbeitenden erhalten eine persönliche Schutzausrüstung (Mundschutz sowie Handschuhe). Auch für Desinfektionsmittel in ausreichender Menge ist gesorgt.

IKEA bittet seine Kunden darum, insbesondere die Zeit nach der Eröffnung zurückhaltend zu nutzen und alleine oder mit maximal einer Begleitperson zu kommen. Die neu eingeführte Maskenpflicht gilt dabei auch für den Besuch im Einrichtungshaus und das Tragen wird bereits beim Warten auf den Einlass dringend empfohlen.

Für Produktrückgaben und die Einlösung von Aktionskarten schafft IKEA neue Regelungen. „Wir sind uns bewusst, dass viele Kunden durch die Schließung der IKEA Einrichtungshäuser unsere Services vor Ort nicht wie gewohnt nutzen konnten. Dennoch möchten wir darum bitten, im Fall von Rückgaben oder Reklamationen noch einige Zeit zu warten", so Dennis Balslev.

Fast alle Ikea-Einrichtungshäuser ab Montag wieder geöffnet

Insgesamt eröffnet Ikea am Montag 23 Einrichtungshäuser in ganz Deutschland. Neben Bayern haben auch Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein die Regelung gekippt. „Wir sind sehr froh darüber, dass wir unsere Kunden nun in fast allen IKEA Einrichtungshäusern in Deutschland wieder begrüßen dürfen. Bei all unseren Vorbereitungen geht Sicherheit vor Schnelligkeit. Deshalb haben wir ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt, das wir stetig evaluieren und weiterentwickeln. Die darin festgelegten Maßnahmen haben sich in den 26 Einrichtungshäusern bewährt, die wir im Laufe der vergangenen drei Wochen bereits geöffnet haben“, sagt Dennis Balslev, Geschäftsführer IKEA Deutschland.

Die folgenden Einrichtungshäuser öffnen am Montag, dem 11. Mai:

Bayern: München-Brunnthal, München-Eching, Augsburg,Würzburg, Nürnberg/Fürth, Regensburg

Berlin: Spandau, Lichtenberg, Tempelhof

Brandenburg: Waltersdorf

Hessen: Kassel, Frankfurt Nieder-Eschbach, Wallau, Hanau, Wetzlar

Schleswig-Holstein: Lübeck, Kiel

Niedersachsen: Braunschweig, Großburgwedel, Brinkum, Hannover EXPO-Park, Oldenburg, Osnabrück

Auch in den IKEA Einrichtungshäusern in Hamburg (Moorfleet, Schnelsen, Altona) und Bremen (Bremerhaven) laufen die Vorbereitungen für eine Eröffnung im Laufe der zweiten oder dritten Maiwoche.

Die insgesamt 15 Einrichtungshäuser in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen sowie dem Saarland sind bereits seit dieser Woche geöffnet, elf weitere in Nordrhein-Westfalen seit dem 22. April.