So möchte Memmingen dem Einzelhandel jetzt helfen

Seit den ersten Öffnungen im März kann der Einzelhandel in Memmingen wieder Kunden in den Geschäften persönlich willkommen heißen. Click&Collect wurde durch Click&Meet abgelöst, und es gibt in der Stadt einige Ideen und Pläne, um das Einkaufen in der Innenstadt attraktiver zu gestalten. Die Zukunftsperspektive des Einzelhandels war nun zentrales Thema eines Austauschs der Stadt mit dem Stadtmarketingverein und der Industrie- und Handelskammer (IHK), der auf Initiative von Oberbürgermeister Manfred Schilder zu einer regelmäßigen Einrichtung werden soll. Gerade jetzt ist es für den Einzelhandel von großem Belang, Konzepte aufzustellen, da das Unterallgäu erst unlängst die Corona-Notbremse ziehen musste.

Teilgenommen an der neuen Austauschrunde haben neben dem Oberbürgermeister außerdem der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben Markus Anselment, IHK-Regionalvorsitzende Andrea Thoma-Böck, Hermann Oßwald, Vorsitzender Stadtmarketing Memmingen e.V., Vorsitzende des Einzelhandelsverbands Mechthild Feldmeier, Sebastian Baumann, Stadtratsreferent für den Einzelhandel, Stadtmarketingbeauftragte Alexandra Hartge und Wirtschaftsförderer Michael Haider.

Manfred Schilder, Oberbürgermeister von Memmingen.

Sehr positiv bewertet wurde die kurzfristige Umsetzung des Vorschlags von IHK und Stadtmarketingverein zur Einführung einer parkgebührenfreien ersten halben Stunde. Stadtmarketingverein und IHK dankten der Stadt für die Unterstützung des Einzelhandels. Diese Aktion soll bis zur Öffnung der Geschäfte gelten. Auf ebenerdigen Parkplätzen markieren Autofahrer ihre Ankunftszeit mittels einer Parkscheibe, die anstelle des Parktickets auf das Armaturenbrett gelegt wird. Doch auch mit weiteren Aktionen möchte der Einzelhandel in Memmingen auf sich aufmerksam machen.

Wer Wiedereröffnungs-Gutscheine, eine Sonderedition der Memminger Geschenk-Gutscheine, im Wert von 50 Euro kauft, erhält einen Gegenwert von 60 Euro. Mit der Aktion soll dem Einzelhandel, der Gastronomie und Dienstleistern in der Stadt zu schneller Liquidität verholfen werden. „Wir wollen die Bevölkerung sensibilisieren, sich mit dem Einzelhandel solidarisch zu zeigen und vor Ort zu kaufen“, erklärt Hermann Oßwald. Die Gesamtsumme für die Wiedereröffnungs-Gutscheine von 200.000 Euro wird vom Stadtmarketingverein und der Stadt Memmingen um insgesamt 40.000 Euro aufgestockt. „Wir unterstützen diese Aktion sehr gerne, denn wir möchten schnell und unbürokratisch helfen, damit Memmingen auch nach Corona eine attraktive und lebendige Innenstadt hat“, betont Oberbürgermeister Manfred Schilder.

Demnächst soll eine neue Webseite online gehen. Hier können Memminger Gewerbetreibenden entweder ihre eigenen Webseiten verlinken oder direkt ihre Waren zum Verkauf einstellen können. Somit können potentielle Kunden einen „Schaufensterbummel“ von zu Hause aus unternehmen, ohne sich einem höheren Ansteckungsrisiko auszusetzen.

Gutscheinaktion für Gastronomie

Sollte das Infektionsgeschehen es möglich machen und im Mai die Gastronomie geöffnet sein, ist geplant, dass Geschäfte ab einem bestimmten Einkaufswert Eis-, Prosecco- oder Kaffeegutscheine an die Kunden ausgeben. Die Gutscheine können dann in der Gastronomie eingelöst werden. Begleitend soll es auch musikalische Angebote geben, erklärt eine Mitteilung der Stadt Memmingen.