Salamander plant 100.000 Quadratmeter große PV-Anlage

Klimaschutz

Der Salamander-Hauptsitz in Türkheim von oben. Foto: Salamander

Damit will das Türkheimer Unternehmen neue Maßstäbe in Sachen „Green Energy“ setzen. In welcher Größenordnung das Projekt steht.

Salamander möchte sich vermehrt dem Thema „ressourcenschonende Produktion“ verschreiben. Das gab das Unternehmen nun bekannt. Dies habe natürlich auch handfeste unternehmerische Gründe: Trotz bereits in den letzten Jahren erzielter, deutlicher Verbesserungen der Energieeffizienz in der Fertigung am Standort, haben sich die Kosten für den jährlichen Durchschnittsverbrauch von etwa 30 Millionen Kilowattstunden im vergangenen Jahr verdoppelt.

Salamander setzt auf PV-Anlagen und eigenes Wasserkraftwerk

Bereits heute deckt das Unternehmen einen relativ großen Teil seines Bedarfs mit selbst produziertem Strom ab. Dieser kommt aus den bereits bestehenden Photovoltaik-Anlagen und zwei eigenen Wasserkraftwerken. Salamander möchte jetzt einen konsequenten nächsten Schritt gehen. Laut Eigenaussage wolle das Unternehmen damit den „kaufmännisch sinnvoll den Anspruch, in Sachen Nachhaltigkeit das führende Unternehmen der Fensterbranche zu bleiben“ untermauern.

Salamander plant neue PV-Anlage

Mit der projektierten 100.000 Quadratmeter großen Photovoltaik-Anlage, die auf zwei Freiflächen am Unternehmensstandort entstehen soll, steigt der sogenannte Eigenerzeugungsanteil grüner Energie nach einer Analyse von Salamander auf 61 Prozent. Allein die Kosteneinsparung für die Produktion sei dabei enorm, heißt es. Etwa für die aus recyceltem PVC gefertigten Kunststoffprofile oder bei der Verarbeitung von Lederfaserstoffen bei Salamander Premium Solutions am selben Standort. Aber vor allem helfe die neue PV-Anlage, die CO2-Emission in der Produktion noch einmal zu senken.