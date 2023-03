Salamander eröffnet neues Logistikzentrum in Polen

Wachstumskurs

Die Geschäftsführung bei der Eröffnung 2023. Foto: Salamander Industrie-Produkte

Neben dem Firmensitz in Türkheim feiert Salamander Window & Door Systems jetzt die Eröffnung eines neuen Logistikzentrums im polnischen Wloclawek. Was sich das Unternehmen von der Expansion erhofft.

Die Salamander Industrie-Produkte GmbH mit Hauptsitz in Türkheim im Unterallgäu produziert Fenster- und Türsysteme. Jetzt geht das Unternehmen weiter auf Wachstumskurs und ergänzt seine bisherige Logistikhalle in Türkheim um ein rund 4,7 Hektar umfassendes Logistikzentrum im polnischen Wloclawek. Mit diesem weiteren Produktionsstandort möchte Salamander seine Fertigungskapazitäten erhöhen sowie Warenverfügbarkeit und Lieferservice verbessern. „Der Ausbau markiert einen weiteren Meilenstein unserer Wachstumsstrategie, um Salamander zukunftsfähig aufzustellen“, freut sich Geschäftsführer Götz Schmiedeknecht.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Was Salamander mit dem Standort Wloclawek verbindet

Die gemeinsame Geschichte der Salamander-Gruppe und der polnischen Stadt Wloclawek begann bereits 2004 mit der Übernahme des damaligen Brügmann-Werkes und der darauffolgenden stetigen Erweiterung des Standorts durch neue Flächen, Gebäude und Produktionsanlagen. Jetzt hat die Fertigstellung des Logistikzentrums eine neue Phase für den Standort eingeleitet. Innerhalb von neun Monaten entstanden hier außerdem neue Büroräume, Lager- und Parkflächen für rund 600 Angestellte sowie die entsprechende Infrastruktur. Dabei steht nicht nur das Wachstum der Firma, sondern auch Nachhaltigkeit im Fokus: Neben einer Recyclinganlage für die Wiederverwertung von Produktionsresten ist für das Dach der Logistikhalle in Wloclawek eine Photovoltaikanlage in Planung. Das aktuell realisierte Investitionsvolumen beläuft sich über 28 Millionen Euro

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Salamander will mehr Exporte durch Produktionserweiterung ermöglichen

Im neuen Logistikzentrum der Salamander-Gruppe werden in erster Linie die Fensterserien Green Evolution, Blu Evolution sowie die Evolution Drive – Schiebesysteme produziert. Diese treten von hieraus ihre Reise in 18 Länder Europas an. Auch auf dem Markt außerhalb des Kontinents werden Salamander-Produkte vertrieben, etwa in Brasilien, Mexiko, Kanada, Indien oder Australien. Mit einem größeren Produktionsvolumen und der damit einhergehenden erhöhten Warenverfügbarkeit soll die neue Logistikhalle in Wloclawek dieser Nachfrage problemlos gerecht werden. Dank eigener Fahrzeuge und Speditionen sind die entsprechenden Fracht – und Transportbedingungen geboten.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform