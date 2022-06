Rotary Club Bad Wörishofen besucht Salamander in Türkheim

Rotary vereint Persönlichkeiten aller Kontinente, Kulturen und Berufe, um weltweit Dienst an der Gemeinschaft zu leisten sowie zu einer besseren Verständigung beizutragen. Co-CEO Götz Schmiedeknecht ermöglichte den Mitgliedern des Rotary Clubs Bad Wörishofen einen Blick hinter die Kulissen der Salamander Industrie-Produkte GmbH.

Themenblöcke der Veranstaltung

Nach der Begrüßung im Foyer im Hauptsitz in Türkheim schlug Gastgeber Götz Schmiedeknecht in einem Vortrag gemeinsam mit den Gästen im Rahmen dieses exklusiven Events die Brücke zwischen den Themenblöcken: Zukunft braucht Herkunft, Nachhaltigkeit und Strategie, Erlebbarkeit und Emotionalisierung sowie Digitalisierung und Endkundenrelevanz.

Führung durch den Showroom

Anschließend folgte eine persönliche Führung von Götz Schmiedeknecht durch den myWindow_Experience Showroom, in dem die Gäste einen fundierten Einblick in das neuentwickelte myWindow Fenster-Beratungs-Konzept von Salamander erleben konnten.

Fenster als ein emotionales Produkt

Am Ende der Führung richtete Rotary-Präsident Manfred Guggenmos lobende Worte an Salamander Co-CEO Götz Schmiedeknecht: „Es war uns eine wahre Freude, einen Einblick in das traditionsreiche Familienunternehmen Salamander zu erhalten und zu erfahren, welch emotionales Produkt ein Fenster ist“. Beim anschließenden Abendessen ließen die Gäste das Event gemeinsam ausklingen.