Salamander aus Türkheim setzt künftig auf Vakuumglas

Salamander und AGC sind eine strategische Partnerschaft für die Märkte DACH, Polen und Italien eingegangen. Die Kombination des Know-hows und der Expertise in ihren jeweiligen Bereichen soll zu neuen innovativen Lösungen führen, welche dann in der Integration von Vakuumglas in Salamander-Fenster resultieren. Eine Zusammenarbeit, die das Ziel von Salamander, immer die richtigen Fenster zu produzieren, optimal unterstütze. Diese Innovationsarbeit der Salamander Industrie-Produkte GmbH überzeugte unter anderem in der 29. Runde des TOP 100-Wettbewerbs als Ideenschmiede und wurde mit dem TOP 100-Siegel 2022 für ausgezeichnet.

Fenster sollen energieeffizienter werden

AGC Glass Europe operiert am europäischen Markt für Flachglas. Mit einer Vakuum-Isolierverglasung sollen gute thermische und akustische Leistungen, eine bessere Lichtdurchlässigkeit und weniger Gewicht erzielt werden. Zudem sei die innovative Lösung vollständig recycelbar. Die höheren Energiekennwerte, sollen auch zu Einsparpotenzialen bei den Profilen und damit zu Ressourceneffizienz und geringeren CO2-Emissionen führen. Die Gewichtseinsparungen ermöglichen größere Fensterflächen und Fensterformen, die im PVC-Bereich bisher nicht umsetzbar seien. Auf der Fensterbau Frontale Messe in Nürnberg im Juli will Salamander dabb ein solches „Fenster der Zukunft" vorstellen.

Kooperation ein „Gamechanger“

„Wir freuen uns daher sehr über die exklusive Partnerschaft mit AGC und sind überzeugt, dass dies ein Gamechanger für zukünftige Fenstersysteme ist. Schauen Sie auf der Fensterbau Frontale im Juli an unserem Stand vorbei und machen Sie sich ein Bild von diesem Fenster der Zukunft", sagt Salamanders Co-CEO Till Schmiedeknecht. Und auch auf der anderen Partnerseite herrscht Freude, wie Serge Martin, CEO von Fineo Glass, verlauten lässt: „Wir sind sehr begeistert von dieser Partnerschaft mit Salamander. Diese wird herausragende Lösungen auf den Markt bringen, mit einem klaren Fokus auf Leistung, Design und Nachhaltigkeit."