Salamander startet Azubi-Tag in Türkheim

Jedes Jahr treten circa 15 Berufseinsteiger bei Salamander ihre Ausbildung an. Beim Ausbildungstag können Interessierte die Salamander-Ausbildungsberufe am Hauptstandort in Türkheim näher kennenlernen. Genaueres über das Unternehmen und was es seinen Besuchern am Ausbildungstag bieten will.

Ziel des Ausbildungstages ist es, die Bewerbungsphase zu erleichtern und schon vorab einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Der Ausbildungstag findet am Samstag, den zweiten April 2022, von 10 bis 16 Uhr, in Türkheim statt.

Über das Unternehmen Salamander Die Salamander Industrie-Produkte GmbH mit der Geschäftssparte Salamander Window & Door Systems, einer der führenden europäischen Systemgeber von Fenster- und Türlösungen sowie der Sparte Salamander Premium Solutions, weltmarktführend in der Fertigung und Qualität von nachhaltigen Materiallösungen aus aufbereiteten Lederabschnitten, ist ein großer, traditionsreicher und sicherer Ausbildungsbetrieb in der Region Unterallgäu, der bereits auf eine über 100-jährige Unternehmensgeschichte zurückblickt.

Für jeden den passenden Ausbildungsberuf Beim Ausbildungstag können sich Interessierte vor Ort über die acht unterschiedlichen Ausbildungsberufe unverbindlich informieren und so gleichzeitig einen ersten Eindruck des Arbeitgebers Salamander erhalten. Jeder Mensch hat seine persönlichen Talente. Ob technische, handwerkliche oder kaufmännische Berufsbilder – Salamander bietet eine vielfältige Auswahl an Ausbildungsberufe passend zu den persönlichen Fähigkeiten und Zielen.

Das sagt der Co-CEO „Wir bieten unseren Auszubildenden eine konsequente und hervorragende Ausbildung rund um nachhaltige Produkte. Dabei werden Stärken gefördert und die individuelle Persönlichkeit weiterentwickelt. Wir bereiten Berufseinsteiger bestens auf eine erfolgreiche Zukunft vor", unterstreicht Co-CEO Götz Schmiedeknecht.

Das ist am Ausbildungstag geboten Der Ausbildungstag bietet die Chance, sich in lockerer Atmosphäre das Unternehmen Salamander, den Standort und die Produkte anzuschauen sowie potenzielle neue Kollegen und auch den direkten Arbeitsplatz kennenzulernen. Es finden persönliche Führungen durch den Erlebnis-Showroom „myWindow_Experience" und über das Werksgelände statt. In der Salamander-Lehrwerkstatt kann ein eigenes Werkstück gefertigt werden. Im Nachgang können die interessierten Besucher direkt mit den potenziellen Ausbildern ins Gespräch kommen und ihre Fragen platzieren. Gerne können die Bewerber bereits an diesem Tag direkt ihre Bewerbungsunterlagen abgeben. Das ist aber kein Muss, wir das Unternehmen ist davon überzeugt: durch ein persönliches Gespräch lässt sich wesentlich mehr transportieren als 1000 Worte in Papierform sagen können.