Salamander gratuliert Fachpartner Herr zu Jubiläum

„Wir gratulieren Familie Herr samt Team recht herzlich zu ihrem anstehenden 60-jährigen Firmenjubiläum und freuen uns, dass unsere Partnerschaft bereits seit 25 Jahren Bestand hat. Wir bedanken uns für die treue Zusammenarbeit und blicken froh auf die folgenden gemeinsamen Jahre“, sagt CSO Wolfgang Sandhaus von Salamander Industrie-Produkte. Als erfahrender Partner der Fachbetriebe liefert Salamander Window & Door Systems individualisierbare Design-Produkte, die nachhaltig und langlebbig sind.

Nachhaltigkeit an erster Stelle

Im Laufe der 25-jährigen Partnerschaft entwickelten sich viele Gemeinsamkeiten. Beide Familienunternehmen wurden vor einigen Jahren in die Hände zweier Söhne gelegt und streben nach einer nachhaltigen Ausrichtung. Dass nachhaltiges Handeln bei Herr an erster Stelle steht, macht Jonas Herr deutlich: „Bereits seit 2008 erzeugen wir Strom durch unsere Photovoltaik-Anlagen und konnten 2021 über 90 Prozent unseres Stromverbrauches abdecken. Jährlich recyceln wir über 100 Tonnen Kunststoff-Abfälle und Altfenster. Wir produzieren unsere Fenster und Türen in einer digitalen und papierlosen Fertigung und optimieren unsere Service - und Montageeinsätze digital um unnötige Strecken zu vermeiden. Umso mehr freuen wir uns, dass Salamander mit Greta ein nachhaltiges Fenster zur Verfügung stellt und wir nun ein attraktives Premiumprodukt anbieten können, das die Bedürfnisse von Mensch und Umwelt vereint.“

Salamander, aufgeteilt in drei Geschäftssparten

Die Salamander Industrie-Produkte GmbH mit Stammsitz in Türkheim/Unterallgäu ist eine familiengeführte international tätige Unternehmensgruppe mit drei Geschäftssparten. Mit der größten Sparte gehört Salamander zu den führenden europäischen Herstellern von Fenster- und Türsystemen. Bei einem Gruppen-Umsatz von rund 320 Millionen Euro beschäftigt Salamander weltweit insgesamt circa 1.550 Mitarbeiter, davon über 40 Auszubildende an mehreren Standorten und vertreibt seine Profilsysteme in mehr als 50 Ländern der Welt. Der international tätige Geschäftsbereich Salamander Window & Door Systems trägt den größten Anteil am Gruppenumsatz.

